Salma Hayek s'excuse pour son ignorance sur Instagram

Salma Hayek a présenté des excuses en ignorant le contenu d’un livre, car il partage un poste où il l’a promu sans l’avoir lu auparavant et dans lequel son contenu offensait les Mexicains.

Actrice mexicaine Salma Hayek Il a fait une erreur comme toute autre personne, seulement qu’en tant que personnage public, les gens ont tendance à être un peu plus cruels et froids.

Tout est arrivé en faisant la promotion d’un nouveau roman controversé, “American Dirt” Jeanine Cummins, sans vraiment le lire, juste parce qu’Oprah l’avait recommandé à ce que Salma en lisant la couverture pensait que ce serait une bonne idée de le promouvoir.

“American Dirt”, publié mardi, raconte l’histoire d’une Mexicaine et de son fils de 8 ans fuyant vers la frontière américaine après de nombreux membres de sa famille ils se suicident dans des actes de violence liés à des groupes qui vendent de la drogue.

“Je n’ai pas de jugement sur le livre car je ne l’ai pas lu et les intentions d’Oprah étaient sûrement bonnes mais vous méritez d’être mieux informé avant de soutenir quoi que ce soit sur mon Instagram”, a expliqué la belle actrice.

Le livre très médiatisé a été salué par Stephen King et Ann Patchett, entre autres, et a été choisie par Oprah Winfrey pour son club de lecture.

Plus tôt cette semaine, Hayek avait posté une photo d’elle sur Instagram tenant le livre, et a félicité Winfrey pour “avoir donné la parole à ceux qui n’ont pas de voix et pour en aimer davantage en réponse à la haine”.

Mais après avoir été critiquée en ligne, l’actrice Mexicain-américain Il a pris sa retraite vendredi, écrivant qu’il n’était au courant d’aucune controverse.

Mais de nombreux écrivains américano-mexicains ont décrit “American Dirt” comme un récit mal informé sur le Mexique Cela renforce les stéréotypes.

