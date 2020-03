Salma Hayek, Yalitza et plus de Mexicains sur «Parce qu’elle regardait» de Netflix

Ce 8 mars est la Journée internationale de la femme, mais cette date non seulement reste dans une journée, mais tout le mois de mars a été considéré comme la clé pour discuter des questions liées à la situation historique et actuelle des femmes dans un environnement social, culturel, politique et économique. Au Mexique, en raison de l’augmentation de la violence contre les femmes dans différents espaces, les femmes descendront dans la rue pour exiger la justice et le droit de vivre dans la liberté et la sécurité.

Cependant, Bien que la marche (de plusieurs pays du monde) occupe la première place à l’ordre du jour de la Journée internationale de la femme, il y aura d’autres façons de parler des femmes, et un très important est dans l’industrie du divertissement. Et c’est là que nous avons mentionné L’initiative «Parce qu’elle regardait» de Netflix en collaboration avec ONU Femmes où les femmes du monde entier ont choisi des titres et des productions de différentes nationalités.

“Parce qu’elle a regardé” (Parce qu’elle l’a vu), a réuni des femmes qui apparaissent devant la caméra et celles qui travaillent derrière elles, pour leur demander quelle production disponible sur Netflix est recommandée ou devrait être vue pour le public, non seulement pour les femmes (le plus important dans ce cas), mais pour tout le monde.

«Cette collaboration est pour Parlez du défi de montrer les histoires des femmes et de les montrer dans toute leur diversité. Il s’agit de rendre visible l’invisible, et de démontrer que ce n’est qu’avec une représentation complète et les femmes à l’écran, derrière elles et dans les récits, la société peut s’épanouir», A déclaré Anita Bhatia, directrice exécutive d’ONU Femmes.

Certains Mexicains ont participé à «Parce qu’elle regardait» Barbara Lopez qui apparaît dans la série Rampant; Cecilia Suarez qui joue dans la maison des fleurs; Elena Fortes qui produit des documentaires au Mexique comme Lorena, celle aux pieds légers; Lynn Fainchtein, qui a exécuté la curation musicale de films comme ROMA et de séries comme Dark; Salma Hayek, producteur de séries comme Monarch; ou Yalitza Aparicio, Actrice nominée aux Oscars pour son œuvre principale à ROME.

Ce sont toutes des productions Netflix originales, et Ces femmes ont participé à la fois au processus créatif et à la présentation de personnages dans des histoires qui valent la peine d’être racontées et qui sont en quelque sorte axées sur les femmes. La collection sera disponible toute l’année.

Des femmes d’autres pays sont également présentes dans «Parce qu’elle regardait» comme Millie Bobby Brown (Stranger Things), qui a recommandé le documentaire Miss American de Taylor Swift. Actrice turque Beren Saat Il a recommandé Bird Box avec Sandra Bullock. Paulina Garcia du Chili recommandé Deux jours, une nuit avec Marion Cotillard. Sophia Loren, actrice italienne emblématique, a recommandé The Crown, une série sur la vie de la reine Elizabeth et de la monarchie britannique, mettant en vedette différentes actrices telles que Claire Foy et Olivia Colman.

Telles étaient les recommandations du Mexicaines:

Bárbara López – Scandal (série avec Kerry Washington) 🇲🇽

Cecilia Suarez – Histoire de mariage (film avec Scarlett Johansson) 🇲🇽

Elena Fortes – Atlantique (film réalisé par Mati Diop) 🇲🇽

Lynn Fainchtein – 2001: une odyssée spatiale

Salma Hayek – Incroyable (série avec Toni Collette sur les cas de viol) 🇲🇽

Yalitza Aparicio – Knock Down the House (documentaire sur quatre femmes qui défient la politique américaine comme Alexandria Ocasio-Cortez) 🇲🇽

Comme nous nous en souvenons, Tous les contenus Netflix ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Par exemple, il existe des titres sur Netflix US que nous ne trouvons pas au Mexique ou dans la région d’Amérique latine. D’après les recommandations des femmes mexicaines, 2001: A Space Odyssey n’est pas disponible au Mexique, le reste peut être vu dans le reste de 2020.

Il en va de même des recommandations formulées par tous les autres participants d’autres pays. Nous marquons avec un drapeau mexicain (🇲🇽) les productions disponibles dans le catalogue Netflix dans notre pays. Ici, nous les laissons:

Alejandra Azcárate (Colombie) – Vis a Vis 🇲🇽

Alice Wu (États-Unis) – Frances Ha 🇲🇽

Andrea Barata Ribeiro (Brésil) – Éducation sexuelle 🇲🇽

Anna Winger (Allemagne) – Incassable Kimmy Schmidt 🇲🇽

Ava DuVernay (États-Unis) – Une ride dans le temps

Beren Saat (Turquie) – Bird Box 🇲🇽

Bruna Mascarenhas (Brésil) – Qui chantera pour vous 🇲🇽

Chris Nee (États-Unis) – Orange est le nouveau noir 🇲🇽

Christian Serratos (États-Unis) – The Goop Lab 🇲🇽

Cindy Bishop (Thaïlande) – Anne avec un E 🇲🇽

Esther Acebo (Espagne) – Table du chef: Bo Songvisava (troisième épisode de la cinquième saison) 🇲🇽

Fadily Camara (France) – Comment s’en tirer avec le meurtre 🇲🇽

Fanny Herrero (France) – Je Parle Toute Seule

Fatimah Abu Bakar (Malaisie) – Bébés 🇲🇽

Francesca Comencini (Italie) – Que s’est-il passé, Mlle Simone? 🇲🇽

Giovanna Ewbank (Brésil) – La plus belle chose 🇲🇽

Hanna Ardéhn (Suède) – Silence des agneaux

Hazar Erguclu (Turquie) – Château de cartes 🇲🇽

Hend Sabry (Egypte) – Joan Didion: le centre ne tiendra pas 🇲🇽

Ida Elise Broch (Norvège) – RuPaul’s Drag Race 🇲🇽

Janet Mock (États-Unis) – Paris brûle 🇲🇽

Joyce Cheng (Hong Kong) – Queer Eye 🇲🇽

Juliana Vicente (Brésil) – Quand ils nous voient 🇲🇽

Kemi Adetiba (Nigéria) – Roi des garçons 🇲🇽

Kiara Advani (Inde) – Histoires de luxure 🇲🇽

Lali Espósito (Argentine) – Notting Hill 🇲🇽

Lana Condor (États-Unis) – Grace et Frankie 🇲🇽

Lauren Morelli (États-Unis) – Julie & Julia

Laurie Nunn (Angleterre) – Les Gardiens 🇲🇽

Laverne Cox (États-Unis) – The Call to Courage 🇲🇽

Liz Garbus (États-Unis) – She’s Gotta Have It 🇲🇽

Logan Browning (États-Unis) – Someone Great 🇲🇽

Marcela Benjumea (Colombie) – Morte à moi 🇲🇽

Mercedes Morán (Argentine) – Verseau 🇲🇽

Mika Ninagawa (Japon) – Au royaume des sens

Millie Bobby Brown (Royaume-Uni) – Miss American 🇲🇽

Mina El Hammani (Espagne) – Que se passe le F *? 🇲🇽

Mindy Kaling (États-Unis) – Chewing Gum 🇲🇽

Mira Lesmana (Indonésie) – ROME 🇲🇽

Mithila Palkar (Inde) – Nanette de Hannah Gadsby 🇲🇽

Nahnatchka Khan (États-Unis) – Jeune adulte

Ngô Thanh Vân (Vietnam) – Wonder Woman

Nosipho Dumisa (Afrique du Sud) – Gravity 🇲🇽

Pathy Dejesus (Brésil) – Raising Dion 🇲🇽

Paulina Garcia (Chili) – Deux Jours, Une Nuit

Petra Costa (Brésil) – Féministes: à quoi pensaient-elles? 🇲🇽

Sandi Tan (Singapour) – Poupée russe 🇲🇽

Shefali Shah (Inde) – Delhi Crime 🇲🇽

Sophia Loren (Italie) – La Couronne 🇲🇽