Saludos Amigos sur Disney + édité une scène / film fumant maladroit

Les abonnés de Disney + ont eu accès à une grande bibliothèque de films classiques de la Maison de la souris qui autrement n’auraient pas toujours été facilement disponibles. Cela comprend plusieurs titres qui contiennent des «représentations culturelles dépassées», qui sont soulignées dans les synopsis de films tels que Saludos Amigos. Ce film particulier présente une installation en direct de Walt Disney et plusieurs courts métrages d’animation avec Goofy, Donald Duck et un nouveau personnage de perroquet brésilien nommé José Carioca. Mais à part les représentations culturelles obsolètes, le film ne semble pas être «présenté tel qu’il a été créé à l’origine», bien qu’il le dise dans la description.

Saludos Amigos présentait à l’origine une scène du chien parlant bien-aimé de Disney Dingo fumant une cigarette. Mais pour une raison quelconque, cette scène a été coupée de la version Disney + du film, même si une autre scène de tabagisme avec José Carioca reste dans le film. En plus de cela, il y a même un avertissement sur le film qu’il “contient des représentations de tabac”. Alors, que se passe-t-il ici?

Gizmodo a remarqué la scène manquante sur la version Disney + de Saludos Amigos, et a partagé la scène coupée ici:

Cependant, cette scène reste toujours dans le film, montrant José Carioca fumant clairement un cigare allumé par un rot épicé:

L’explication de cette scène coupée semble résider dans l’histoire du film lui-même. IMDb dit que la sortie initiale du DVD du film a coupé la scène avec Goofy fumant et soufflant des anneaux de fumée. Cependant, la scène a finalement été restaurée lorsque le film est sorti sur Blu-ray. Il a également été inclus dans une version DVD du film qui accompagnait le documentaire Walt & El Grupo, un documentaire sur la façon dont Saludos Amigos a été créé comme propagande à la demande du Département d’État américain pendant la Seconde Guerre mondiale.

Nous parions que la mauvaise version du film a été utilisée pour la sortie du film Disney + plutôt que toute intention de protéger les enfants du tabagisme. C’est quelque chose qui s’est produit à de nombreuses reprises auparavant avec des films d’autres studios qui ont été mis à disposition sur demande sur diverses chaînes du câble et points de vente en streaming. Après tout, si vous allez couper une scène d’un film à cause des représentations de la consommation de tabac, pourquoi ne couperiez-vous pas l’autre?

Disney a été contacté pour une explication par Gizmodo, et bien qu’ils ne fourniraient pas de commentaire sur le disque, ils ont eu l’impression que Disney restaurerait la version originale du film avec la scène fumante de Goofy intacte. Seuls les puristes de films les plus hardcore s’en soucieront à la fin, mais il est bon de savoir qu’il y a des gens qui prêtent une attention si particulière à ces classiques et à la manière dont ils sont présentés.

