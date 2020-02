«Salut, maman! Saison 1: Netflix K-Drama, retours de Kim Tae-Hee, dates de sortie de l’intrigue et de l’épisode

2020 a déjà pris un départ fulgurant avec d’excellents nouveaux K-Dramas sur Netflix. En février, le nouveau drame télévisé K, Hi Bye, Mama !. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur Salut au revoir, maman! y compris l’intrigue, la liste des acteurs, la bande-annonce, le guide des épisodes et les dates de sortie.

Salut, maman! est une prochaine série Netflix Original K-drama créée par le scénariste Kwon Hye Joo. La série est dirigée par Yoo Je Won de Oh My Ghostss et The Smile Has Left Your Eyes. Le nouveau drame K verra le retour long et très attendu de l’actrice bien-aimée Kim Tae-Hee.

Quand est Salut, maman! venir sur Netflix?

Le premier épisode de Hi Bye, Mama! arrivera sur Netflix le dimanche 23 février.

Deux épisodes du K-Drama seront diffusés chaque semaine le dimanche et le lundi.

Quel est le nombre total d’épisodes pour Hi Bye, Mama !?

Il a été confirmé que la première saison aura un total de 16 épisodes.

Chaque épisode aura une durée d’une heure.

Salut, maman! calendrier de sortie des épisodes

Grâce à mydramalist.com, nous savons que Salut au revoir, maman! fera ses débuts sur tvN le 22 février 2020.

EpisodetvN Air Date Date de sortie Netflix122 / 02/202023/02/2020223/02/202024/02/2020329/02/202001/03/2020401/03/202002/03/2020507/03/202008/03/2020608/03/202009 / 03/2020714/03/202015/03/2020815/03/202016/03/2020921/03/202022/03/20201022/03/202023/03/20201128/03/202029/03/20201229/03/202030/03 / 20201304/04/202005/04/20201405/04/202006/04/20201511/04/202012/04/20201612/04/202013/04 / 2020Quelle est l’intrigue de Hi Bye, Mama! saison 1?

Le synopsis de Salut au revoir, maman! est comme suit:

Depuis sa mort il y a 5 ans, Cha Yu Ri a du mal à passer à l’au-delà. Son mari, Jo Kang-Hwa, un chirurgien thoracique talentueux, qui a à peine surmonté la mort de sa femme, s’est remarié il y a deux ans, mais sa personnalité autrefois aimante et gentille a radicalement changé. Déterminée à redevenir humaine, Cha Yu Ri entame un projet de réincarnation de 49 jours et se présente devant son mari pour la première fois en cinq ans.

Qui sont les acteurs de Hi Bye, Mama! saison 1?

Les membres de la distribution suivants ont été confirmés pour la première saison de Hi Bye, Mama!:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Problème de Cha Yoo-RiKim Tae-HeeA à la maison de mon jeune frère | IRIS | Jeune PalJo Kang-HwaLee Kyu-HyungDoctor John | La vie | GoblinOh Min-JungGo Bo-GyeolArthdal ​​Chroniques | L’hymne de la mort | Reine des Sept JoursJo Seo-WooSeo Woo-Jin * Débuts dans Salut, Maman! * Jeon Eun-SookKim Mi-KyungGo Couple Retour | Épouse-moi maintenant | Mon étrange hérosCha Moo-PoongPark Soo-YoungEnfants de personne | Viens m’embrasser | Mon MisterCha Yeon-JiKim Mi-SooDrama Festa: Human LuwakKo Hyun-JungShin Dong-MiThe K2 | Avengers Social Club | Docteur JohnMidongaekYoon Sa-BongArthdal ​​Chronicles | Partenaires pour la justice | Demain avec toiJang Pil-SeungLee Shi-Woo * Débuts dans Hi Bye, Mama! *

Ce sera le premier rôle de l’actrice Kim Tae-Hee en près de cinq ans. L’actrice sud-coréenne était une star immensément populaire tout au long des années 2000 et au début des années 2010. On pense qu’elle a pris une pause pour se concentrer sur sa famille, à laquelle elle a deux filles avec son mari, l’artiste coréen Rain.

Salut, maman! devenir le drame coréen le mieux noté?

Il y a de grandes chances que Salut au revoir, maman! deviendra le drame de télévision par câble le mieux coté de l’histoire. Le retour de l’actrice Kim Tae-Hee est énorme et les yeux rivés sur le nouveau K-Drama.

La popularité de Kim Tae-Hee auprès de ses fans est due à son talent d’actrice et à sa beauté. Au début des années 2010, elle a été classée comme la plus belle femme de Corée du Sud par de nombreuses sources différentes. Son retour à la comédie est énorme, nous pourrions donc potentiellement voir une autre série tvN dans le top 10 des drames coréens les mieux notés de la télévision par câble.

La série devra battre le drame JTBC Sky Castle si elle veut prendre la première place. Sky Castle avait une immense cote de 23,799% pour sa finale de saison dramatique. À ce jour, Sky Castle est le seul drame de télévision par câble à dépasser 20% dans les cotes d’écoute.

Allez-vous regarder le retour de Kim Tae-Hee dans Hi Bye, Mama!? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!