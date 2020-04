Sam Claflin a-t-il une femme ou une petite amie? Explorez la vie amoureuse de la star de Netflix – HITC

Love Wedding Repeat apporte un peu de rom-com amusant à Netflix.

Grâce à la situation actuelle dans laquelle le monde se trouve, il y a, naturellement, beaucoup de gens qui se sentent pourris.

Mais quoi de mieux quand on se sent un peu déprimé qu’un bon rom-com?

Heureusement, Netflix est à portée de main ce week-end de Pâques avec une comédie romantique sur le thème de la marmotte qui va sûrement alléger l’ambiance.

Cette rom-com est Love Wedding Repeat, qui met en vedette Sam Claflin de Peaky Blinders parmi son casting principal.

Et naturellement, comme il s’agit d’une comédie romantique, l’attention sera sûrement portée sur la vie amoureuse de Sam Claflin lorsque les fans commenceront à regarder.

Love Wedding Repeat sur Netflix

Love Wedding Repeat, qui s’inspire du titre du film Tom Cruise Live Die Repeat, sort sur Netflix le 10 avril.

Le film raconte l’histoire du jour du mariage de Hayley mais l’histoire se déroule fermement du point de vue de Jack (son frère) alors qu’il fait de son mieux pour s’assurer que la journée se passe bien.

Cependant, il y a un million et une chose qui pourrait mal tourner et qui va mal au cours d’une journée répétée.

Sam Claflin joue le rôle de Jack

Sam Claflin joue le rôle de Jack in Love Wedding Repeat.

L’acteur de 33 ans s’est fait un nom au cours de la dernière décennie et a occupé des rôles dans Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides, The Hunger Games, Its Finest et la série télévisée Peaky Blinders.

Bien que ce dernier rôle Netflix soit loin d’être le plus grand, il fera sans aucun doute parler aux gens de sa vie amoureuse, ce qui est un rom-com après tout.

Sam Claflin a-t-il une femme ou une petite amie?

Au moment de l’écriture, Sam Claflin est célibataire

Cependant, l’acteur né à Ipswich a déjà été marié.

Sam Claflin était marié à la compagne d’actrice Laura Haddock, de la célèbre Guardians of the Galaxy, entre juillet 2013 et août 2019 et a eu deux enfants ensemble à cette époque.

Le couple a annoncé leur séparation sur Instagram le 19 août 2019 et a déclaré que «nous avancerons avec rien d’autre que de l’amour, de l’amitié et un profond respect l’un pour l’autre tout en continuant à élever notre famille ensemble».

En attendant, Love Wedding Repeat, avec Sam Claflin, devrait sortir sur Netflix le 10 avril 2020.

