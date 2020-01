Sam Heughan dit que la saison 5 donne à Jamie «la chose la plus difficile à affronter»

La saison 5 du drame historique de Starz, Outlander, voit l’armée britannique enrôler Jamie (Sam Heughan), et ce n’est même pas la chose la plus difficile à affronter cette saison. À ce stade de l’histoire, Jamie et Claire (Caitriona Balfe) ont quitté l’Écosse pour la colonie américaine et Brianna (Sophie Skelton) les a rejointes. Cependant, rien n’est jamais facile sur Outlander.

Heughan faisait partie d’un panel de la saison 5 d’Outlander pour la Television Critics Association. Après le panel, il a discuté avec les journalistes de ce qui allait se passer pour Jamie. Outlander revient dimanche 16 février sur Starz.

La danse écossaise n’était pas le défi le plus difficile de Sam Heughan sur «Outlander»

Sam Heughan a décrit une danse intense qu’il a dû apprendre pour la saison 5 d’Outlander. C’est beaucoup plus intense que Step Up.

“Le Highland Fling, la danse de l’épée, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant”, a déclaré Heughan. «Nous avons une fille, elle travaillait sur notre émission. C’est une danseuse des Highlands. C’est vraiment dur. C’est une histoire très difficile mais vraiment intéressante à ce sujet. “

Les mouvements de danse sont en fait symboliques de se soulever contre l’oppression britannique, donc c’est très pertinent pour l’histoire actuelle d’Outlander.

“C’est le Highland Fling et en fait, tout le mouvement des jambes, comme un coup de pied, c’est comme un coup de pied aux chaînes des Britanniques”, a déclaré Heughan. “La main, la façon dont vous tenez vos mains est en rapport avec les bois du cerf. Il y a toute une histoire à raconter. C’est essentiellement ce que vous faites avant d’aller au combat pour montrer vos prouesses en tant que leader fort. “

Être leader d’un règlement n’est pas facile non plus

Jamie finit par être le laird de la colonie américaine, pas un travail qu’il avait l’intention de faire, et aussi pas le plus difficile d’Outlander cette saison selon Sam Heughan.

«Il n’a jamais voulu être le laird, mais il a en quelque sorte toutes les capacités naturelles pour cela et est en quelque sorte le laird de Fraser’s Ridge», a déclaré Heughan. «Vous voyez cette saison, toute la colonie s’est développée, s’est établie et les gens comptent sur lui et cela a ses propres pressions. Ce n’est pas seulement une famille que Jamie essaie de défendre, mais aussi tous les autres qui comptent sur lui. Il est tendu. Il est vraiment devenu le laird de Fraser’s Ridge. »

Quand les choses deviennent difficiles, Claire est toujours là pour Jamie et vice versa

Heureusement, la relation de Claire et Jamie n’est pas la chose la plus difficile à affronter sur Outlander. Quand ça devient difficile, Sam Heughan dit qu’ils sont là l’un pour l’autre.

“Leur relation est juste renforcée et approfondie”, a déclaré Heughan. “Ils sont toujours grands et amoureux les uns des autres et toujours romantiques les uns avec les autres, ce qui est beau, mais ils élargissent également leur type de carrière pour ainsi dire. Elle est chirurgienne, a une opération et il est général. Ils sont en train de faire leurs propres affaires mais ils doivent toujours se recontacter et se reconnecter. Ils ont besoin les uns des autres pour fonctionner. »

Être père n’est pas non plus la partie la plus difficile d’Outlander

Jamie est un père fier et, comme la plupart des pères, personne n’est assez bon pour sa fille. Outlander ne fait pas exception. Sam Heughan dit que Roger (Richard Rankin) a du pain sur la planche.

“Roger a beaucoup à vivre aux yeux de Jamie”, a déclaré Heughan. «Sera-t-il jamais assez bon pour sa fille? Probablement pas, mais c’est une autre grande histoire cette saison. On voit que Jamie et Roger commencent vraiment à se lier mais cela demande beaucoup de travail. Jamie a un très haut niveau pour quiconque va daigner épouser sa fille. “

Sam Heughan dit que c’est l’endroit le plus difficile dans lequel Jamie a été

À la fin de la saison 4 d’Outlander, les Britanniques ont ordonné à Jamie de les aider à trouver et à tuer Murtagh (Duncan Lacroix). Face à cela sera le test ultime de Jamie.

“J’y ai en quelque sorte fait allusion et je ne peux pas vous en dire trop, mais l’histoire de Murtagh est vraiment la chose la plus difficile à laquelle il a dû faire face cette saison, peut-être pendant de nombreuses saisons”, a déclaré Heughan. “Il est l’un des derniers membres de sa famille. Il est la figure de son père, donc pour lui d’être lancé contre lui et peut-être d’avoir à le combattre n’est pas quelque chose qu’il espérait jamais. “