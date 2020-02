Sam Heughan et Caitriona Balfe, stars d’Outlander, parlent de ce qui est prévu pour Jamie et Claire dans la saison 5

La meilleure paire douteuse sur Outlander revient à la télévision dans quelques jours. La cinquième saison de l’émission devrait être diffusée le 16 février, ce qui signifie que Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe) Fraser seront bientôt de retour. Le couple va faire face à quelques difficultés cette saison, mais Heughan et Balfe ont récemment taquiné que la passion de Jamie et Claire est plus chaude que jamais avant la nouvelle saison.

«Outlander» met en vedette Caitriona Balfe et Sam Heughan | Mike Coppola / . pour Entertainment Weekly

Sam Heughan prépare le voyage de Jamie cette saison

Jamie et Claire ont parcouru un long chemin au cours des quatre dernières saisons

d’Outlander. La paire s’est réunie dans la saison 3 après avoir passé 20 ans

à part et a commencé un nouveau chapitre en Caroline du Nord la saison dernière.

Le drame s’est réchauffé après que la fille de Jamie et Claire, Brianna (Sophie Skelton), soit remontée dans le temps pour les rejoindre. Rencontrer sa fille pour la première fois a été un grand moment pour Jamie, et Heughan a révélé que son personnage avait beaucoup à se battre pour se diriger vers la saison 5.

«Bien sûr, maintenant il doit se battre pour cela – et pas seulement

combattre, vous savez, les ours et les habitants, mais aussi combattre l’histoire, ”

Heughan a partagé. “Cela semble toujours être la chose qui revient vraiment

de les mordre dans le cul. “

Heughan a ajouté que Jamie a toujours voulu être père et

ayant Brianna et son mari, Roger (Richard Rankin), vivant chez Fraser

Ridge lui donne cette opportunité.

Cela dit, la loyauté de Jamie sera testée lors de la saison 5.

Heureusement, il a Claire à ses côtés pour l’aider à faire face à tout ce qui est lancé

sa manière.

Que peuvent attendre les fans de Jamie et Claire?

Jamie et Claire continuant de bâtir une communauté sur Fraser

Ridge, le couple devra faire face à de nombreux obstacles cette saison. Selon Oprah Magazine, Heughan a récemment ouvert

sur les différents scénarios et a admis que la prochaine guerre révolutionnaire

est dans l’esprit de tous.

“Il y a des épisodes qui sont un peu individuels, et ils

ont d’autres scénarios, mais le plus grand objectif de la saison est qu’ils

sachez que cette guerre approche et que Jamie est du mauvais côté », a-t-il expliqué.

La star d’Outlander a noté que la principale source d’inspiration de Jamie était le bien-être des autres. Il a également confirmé que le plus gros obstacle de son personnage cette saison était lié à Murtagh (Duncan LaCroix).

À la fin de la saison 4, le gouverneur Tryon a chargé Jamie de chasser

vers le bas Murtagh, qui dirige un groupe de rebelles appelé les régulateurs. Murtagh,

bien sûr, est le parrain et l’ami de longue date de Jamie, il est donc peu probable que

Jamie donnera suite aux commandes de Tryon.

Mais ne pas suivre les commandes de Tryon met Jamie dans une situation délicate

position. Cela pourrait également mettre le reste de sa famille en danger, surtout si

Murtagh continue de traîner autour de Fraser’s Ridge.

Caitriona Balfe jaillit à propos de la saison 5 d’Outlander

Pour sa part, Balfe était un peu plus positive sur ce qui nous attend

pour Jamie et Claire. Dans une récente interview, l’actrice a jailli sur la façon dont le

la saison à venir est “incroyable” et que les fans seront impressionnés par ce

arrive.

Il ne fait aucun doute que Jamie et Claire, maintenant dans la cinquantaine, ont mûri au cours des quatre dernières saisons. Et à la fin de la journée, Balfe pense que Claire se contente de la situation actuelle.

“C’est incroyable que nous ayons la saison cinq. C’est incroyable que nous

je me sens toujours aussi bien et je pense que c’est une saison forte “, Balfe

déclaré. «Old Claire et Jamie sont très bien installés en ce moment. Ils ont leur

famille. Ils ont leur maison pour toujours – Claire a obtenu sa maison de rêve Barbie.

Oui, ce sont toutes de bonnes choses. “

Claire est heureuse, bien sûr, parce que sa

l’amour pour Jamie est plus fort que jamais. En fait, les fans peuvent s’attendre à bien plus

passion entre Jamie et Claire cette saison alors que les deux continuent de s’installer

vers le bas.

Balfe révèle pourquoi l’amour de Jamie et Claire est si fort

Parlant de l’amour de Jamie et Claire, Balfe a ajouté que la raison pour laquelle leur relation est si forte est qu’ils ont eu des années pour développer leur romance et la laisser mûrir. Il est également utile qu’ils aient trouvé un chez-soi et soient en mesure de s’installer.

“Eh bien, je pense que c’est le point culminant de chaque saison

avant », a déclaré Balfe. “Vous devez gagner ces moments et vous devez

y aller et je pense qu’ils sont enfin dans un endroit où ils sont installés. »

Dans la saison 3 d’Outlander, le couple s’est donné beaucoup de mal pour construire une maison sur Fraser’s Ridge. Balfe a promis que la nouvelle saison s’appuierait sur cela et les fans regarderaient Jamie et Claire établir encore plus de relations avec leur famille et leurs amis.

Heughan n’a pas tardé à ajouter que Jamie et Claire s’enregistrent toujours

les uns avec les autres avant de prendre de grandes décisions. Il pense que cela les aide

construire une bonne «fondation» les uns avec les autres et prouve encore une fois que

ce sont des «âmes sœurs».

Balfe et Heughan n’ont pas partagé trop de détails sur la

la saison à venir, mais il semble que la passion de Jamie et Claire est plus passionnée

que jamais.

La saison 5 d’Outlander devrait être diffusée le 16 février

sur Starz.