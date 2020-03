Sam Heughan explique la danse de Jamie Fraser dans la saison 5, épisode 4

Outlander

les fans auront un régal quand ils verront la saison cinq, épisode 4. Dans cet épisode,

Jamie Fraser (Sam Heughan) fait une petite danse intéressante. Pourquoi était Jamie

la danse et que signifie sa danse? Voici ce que Heughan et Caitriona Balfe

avait à dire sur la danse unique.

Quelle danse faisait Jamie Fraser?

La télévision est appelée Highland Fling, selon TV

Ligne. C’est une danse que Jamie a faite lors d’une soirée de fête avec les membres

de son armée. Heughan a déclaré à la publication que Jamie avait fait une danse à l’épée dans le

livre (et il a été écrit de cette façon dans le script), mais il a préféré faire le

Highland Fling. Voici ce que Heughan a dit à propos de la danse:

Je voulais faire un Highland Fling, car j’avais l’impression d’avoir vu l’épée danser dans le spectacle. Duncan [Lacroix] a fait une très bonne version de cela [in season 1]. Donc en fait, ce que je fais, c’est le Highland Fling, qui est une danse qu’ils font sur le champ de bataille. Il s’agit de lancer les chaînes des Britanniques, il y a ce genre de coup de pied dans la jambe et la main [positions] sont sur le cerf. C’est une question de prouesse, mais elle a aussi un message. C’est une sorte de rébellion, donc j’ai aimé ça.

Ce que Caitriona Balfe a pensé de la danse de Sam Heughan

Co-star Caitriona

Balfe dit qu’elle a ri quand elle a vu Heughan interpréter la danse pour la première fois. “JE

Je ne pense pas avoir autant ri, “a déclaré Balfe à Entertainment Tonight

hôte Leanne Aguilera. «Il l’a pris très au sérieux. Il y a eu beaucoup de répétitions

passe. Il est très léger sur ses pieds. ”

Sam Heughan dit qu’une autre raison de la danse est de montrer de la virilité

Le Highland Fling ressemble à une danse joyeuse, mais c’est une danse de champ de bataille destinée à montrer la force. Heughan dit à Entertainment Tonight que c’est une danse non seulement de défi mais aussi de virilité. “[The dance was supposed to show] votre virilité parce que vous le faites sur le champ de bataille. Tu le fais devant [your enemies]. ” L’acteur dit qu’il n’a eu aucun problème à faire la danse, mais il se sentait un peu nerveux à l’idée de danser devant Balfe.

Comment Sam Heughan est-il devenu célèbre?

Maintenant que vous en savez un peu plus sur Jamie et sa danse, vous pourriez être curieux de savoir l’homme qui donne vie à Jamie chaque semaine. Comment Sam Heughan est-il devenu célèbre?

Heughan a fait ses débuts d’acteur dans le court métrage Small 2011

Des moments. En 2004, il est apparu dans la mini-série télévisée Island at

Guerre, dans laquelle il a joué le rôle de Philip Dorr. Il est apparu dans un autre

mini-série télévisée l’année suivante intitulée River City. Il a joué

le personnage Andrew Murray. Les autres crédits d’acteur incluent Doctors, First

Lumière et patrie. Heughan joue Jamie Fraser sur Outlander

depuis 2014.

