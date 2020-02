Sam Heughan, star de l’Outlander, admet avoir des difficultés avec certaines de ses co-stars

La saison 5 d’Outlander bat son plein et les fans sont ravis de voir Sam Heughan et Caitriona Balfe de retour en action en tant que Jamie et Claire Fraser. Il y a encore beaucoup de drame à venir cette saison, mais Heughan a récemment parlé de certains des drames qui se sont produits pendant la production de la saison 5. Bien que les acteurs s’entendent généralement bien sur le tournage, Heughan a admis qu’il avait du mal à travailler avec certains de ses co-stars cette saison.

Sam Heughan, star d’Outlander | Michael Kovac / . pour STARZ

«Outlander» lance la saison 5

Après un Droughtlander prolongé, Starz a lancé la saison 5 d’Outlander en février. La nouvelle saison a commencé avec beaucoup de romance, bien que la révolution américaine à venir mettra à l’épreuve la fidélité de Jamie et Claire comme jamais auparavant.

La saison 5 est basée sur le livre de Diana Gabaldon, The Fiery Cross, et présente quelques intrigues du prochain livre de la série, A Breath of Snow and Ashes.

Comme les lecteurs le savent, le plus grand défi pour Jamie et Claire sera de protéger leur famille de la guerre à venir. Cela comprend la protection de leur fille, Brianna (Sophie Skelton), de son mari, Roger (Richard Rankin), et de leur bébé, Jeremiah (Jemmy pour faire court).

Dans la saison 4, Brianna et Roger ont voyagé dans le temps pour se réunir

avec ses parents.

Bien que les fans aient hâte de voir comment Jamie et Claire

surmonter les obstacles de cette saison, Heughan a récemment expliqué ce qu’il

a été comme travailler avec les jeunes membres de la distribution cette saison.

Heughan avoue avoir du mal avec les jeunes acteurs

Outlander utilise différents enfants pour jouer le rôle de

Jemmy. Alors que les petits semblent adorables dans la série, plusieurs membres de la distribution

a exprimé une certaine frustration de travailler avec eux sur le tournage.

Selon Express, Balfe a admis qu’ils étaient

difficile à gérer car ils sont si jeunes. Heughan était entièrement d’accord avec

sa co-star mais a noté qu’ils sont très mignons.

“Ils sont si gentils mais cet âge est si difficile. Sam

ne les aime certainement pas le plus », a expliqué Balfe, tandis que Heughan a ajouté:

“Ils sont si mignons mais c’est juste très difficile pour les jeunes enfants.”

Heureusement, les producteurs d’Outlander ont trouvé une solution

pour aider à atténuer le problème. Ils ont jeté des jumeaux pour jouer le rôle de Jemmy, qui

leur permet d’en changer un s’ils deviennent agités pendant les scènes plus longues.

Skelton et Rankin ont également été interrogés sur le travail avec de tels jeunes acteurs et ils ont tous deux admis que cela n’a pas été facile. En fait, Rankin a révélé que les acteurs jumeaux lui criaient probablement le plus, surtout quand il les taquinait.

Quel avenir pour les Frasers?

Outlander a déjà accéléré la romance entre Jamie et Claire, une décision qui a été bien accueillie par les fans. Cette passion, malheureusement, prendra un siège arrière une fois que nous nous rapprocherons du début de la Révolution américaine.

Lors d’une récente apparition sur Good Morning America, Balfe

a averti les fans que la saison introduira lentement de plus en plus de chaos comme

les personnages continuent de naviguer dans les eaux politiques délicates.

“Au début, nous avons un bel épisode d’ouverture,”

Déclara Balfe. «Les choses sont très douillettes et confortables et tout va bien, alors

sous sa véritable forme Outlander, cela ne dure pas très longtemps. “

Le plus grand défi pour Claire est qu’elle connaît l’Américaine

La révolution approche. Afin de protéger sa famille, qui comprend désormais son

fille et petit-enfant, Claire décidera de garder ou non

au XVIIe siècle ou les ramener dans les années 1960.

En ce qui concerne Jamie, il a été chargé de traquer son

propre parrain, Murtagh (Duncan Lacroix), à la fin de la saison dernière. Murtagh est

le chef d’un groupe de rebelles connus sous le nom de régulateurs, et son implication dans

la guerre mettra à l’épreuve la loyauté de Jamie.

Heughan parle de la romance de Jamie et Claire

En ce qui concerne la romance de Jamie avec Claire, Heughan a récemment révélé qu’il s’agissait de sa chimie à l’écran avec Balfe. Avec cinq saisons à son actif, l’acteur a révélé que les choses avaient changé entre lui et sa co-star, mais surtout pour le bien.

«Bien sûr, ça s’améliore avec le temps, ça mûrit et

consolide », a expliqué Heughan.

La relation de Jamie et Claire sera sans aucun doute testée une fois

cette saison encore sur Outlander. Heureusement, les deux sont déjà partis

à travers un tas d’essais différents, et nous sommes convaincus qu’ils peuvent résister

tout ce qui se jette sur leur chemin.

Bien sûr, ce que cela signifie pour tout le monde n’a pas encore été

être vu. Mais il semble définitivement que le couple sera mis au défi car le

la saison avance.

De nouveaux épisodes d’Outlander sont diffusés dimanche soir sur Starz.