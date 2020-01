Sam Mendes gagne pour 1917 / Film

Poursuivant la marche vers les Oscars, réalisateur Sam Mendes a remporté un autre prix clé pour son travail sur le drame de la guerre de 1917, ce qui rend probable qu’il se retrouvera avec un petit homme d’or lorsque les gagnants des Oscars seront dévoilés le mois prochain. La Director’s Guild of America a annoncé les lauréats de leurs prix annuels, et Mendes a remporté le premier prix pour la réalisation exceptionnelle de réalisation en long métrage. Mais ce n’était pas le seul prix que le 1917 a mérité ce week-end.

Les autres lauréats des prix DGA 2020 ont également été annoncés, et nous sommes heureux de voir le réalisateur Alma Har’el obtenir un prix pour son travail sur le drame autobiographique de Shia LeBeouf Honey Boy, d’autant plus qu’il n’y avait pas de cinéastes féminines dans la catégorie réalisatrice principale.

Les gagnants de la télévision ont également été annoncés, gagnant un peu d’amour pour Watchmen et Barry, parmi d’autres gagnants. Obtenez la liste complète des gagnants ci-dessous, apparaissant dans AUDACIEUX.

Candidats aux Prix de la Guilde des réalisateurs

Réalisation exceptionnelle en réalisation de longs métrages

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Martin Scorsese – L’Irlandais

Quentin Tarantino – Il était une fois à Hollywood

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Réalisation exceptionnelle d’un réalisateur de longs métrages pour la première fois



Mati Diop – Atlantics

Alma Har’el – Honey Boy

Melina Matsoukas – Queen & Slim

Joe Talbot – Le dernier homme noir à San Francisco

Tyler Nilson et Michael Schwartz – Le faucon au beurre d’arachide

Réalisation exceptionnelle en réalisation de documentaires

Steven Bognar et Julia Reichert – American Factory

Feras Fayyad – La grotte

Alex Holmes – Maiden

Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska – Honeyland

Nanfu Wang et Jialing Zhang – One Child Nation

Réalisation exceptionnelle en tant que réalisateur dans les téléfilms ou les séries limitées

Ava DuVernay – Quand ils nous voient

Vince Gilligan – El Camino: un film de rupture

Thomas Kail – Fosse / Verdon, «De nos jours»

Johan Renck – Tchernobyl

Minkie Spiro – Fosse / Verdon, «Tout ce qui m’importe c’est l’amour»

Jessica Yu – Fosse / Verdon, «Gloire»

Réalisation exceptionnelle en tant que réalisateur dans la télévision dramatique



Nicole Kassell – Watchmen, «C’est l’été et nous manquons de glace»

Mark Mylod – Succession, «Ce n’est pas pour les larmes»

David Nutter – Game of Thrones, «Le dernier des Starks»

Miguel Sapochnik – Game of Thrones, «La longue nuit»

Stephen Williams – Watchmen, «Cet être extraordinaire»

Réalisation exceptionnelle en tant que réalisateur à la télévision humoristique

Dan Attias – La merveilleuse Mme Maisel, “C’est les années 60, mec!”

Bill Hader – Barry, «ronny / lily»

David Mandel – Veep, «Veep»

Amy Sherman Palladino – La merveilleuse Mme Maisel, «C’est de la comédie ou du chou»

Daniel Palladino – La merveilleuse Mme Maisel, «Marvelous Radio»

Réalisation exceptionnelle en direction de variétés / Talk / News / Sports – Specials

James Burrows / Andy Fisher – tous dans la famille et les Jeffersons / vivent devant un public de studio

Spike Jonze – Aziz Ansari: en ce moment

Stan Lathan – Dave Chappelle: Bâtons et pierres

Linda Mendoza – Wanda Sykes: pas normal

Glenn Weiss – La 91e cérémonie des Oscars

Roger Deakins remporte le premier prix des ASC Awards 2020 pour 1917

1917 fut également un grand gagnant aux prix annuels organisés par l’American Society of Cinematographers. le Prix ​​ASC 2020 honoré Roger Deakins avec le prix du directeur de la photographie sur film. Il s’agissait de sa cinquième victoire aux ASC Awards et de sa 16e nomination au classement général. Cependant, cela ne garantit pas nécessairement la victoire aux Oscars. Trois des quatre fois où il a été nominé aux ASC Awards et aux Oscars, il a fini par rentrer les mains vides. Mais son travail sur Blade Runner 2049 lui a finalement valu la statue d’or. Peut-il recommencer cette année?

Obtenez le reste des gagnants des ASC Awards 2020 ci-dessous, y compris les gagnants à la télévision.

FILM

Sortie en salles

Roger Deakins – 1917

Phedon Papamichael – Ford v Ferrari

Rodrigo Prieto – L’Irlandais

Robert Richardson – Il était une fois à Hollywood

Lawrence Sher – Joker

Documentaire

Fejmi Daut et Samir Ljuma – Honeyland

Evangelia Kranioti – Obscuro Barroco

Nicholas de Pencier – Anthropocène: l’époque humaine

Prix ​​Spotlight

Jarin Blaschke – Le phare

Natasha Braier – Honey Boy

Jasper Wolf – Monos

TÉLÉVISION

Film cinématographique, mini-série ou pilote conçu pour la télévision

John Conroy – La terreur: infamie (“Un moineau dans un nid d’hirondelle”)

P.J. Dillon – La Tour («Chapitre 1»)

Chris Manley – Doom Patrol («Pilote»)

Martin Ruhe – Catch-22 (“Épisode 5”)

Craig Wrobleski – La zone crépusculaire («Blurryman»)

Épisode d’une série pour la télévision non commerciale

David Luther – Das Boot («Gegen die Zeit»)

M. David Mullen – La merveilleuse Mme Maisel («Simone»)

Chris Seager – Carnival Row («Grieve No More»)

Brendan Steacy – Titans («Dick Grayson»)

Colin Watkinson – The Handmaid’s Tale («Night»)

Épisode d’une série pour la télévision commerciale

Dana Gonzales – Légion («Chapitre 20»)

C. Kim Miles – Projet Blue Book («Le monstre des Flatwoods»)

Polly Morgan – Légion («Chapitre 23»)

Peter Robertson – Vikings («Enfer»)

David Stockton – Gotham («Ace Chemicals»)

