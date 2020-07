Sam Neill promet des apparences significatives

L’un des aspects les plus décevants de Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) était l’apparition ou l’absence de Jeff Goldblum, qui reprit son rôle de Dr Ian Malcolm. Toutes ses scènes se sont déroulées lors d’une audience qui régurgitait presque mot pour mot ses doutes qu’il avait lorsque John Hammond (Richard Attenborough) a ouvert son attraction Jurassic Park mais s’applique au Jurassic World mis à jour. En seulement quelques minutes, cela équivalait à un caméo glorifié. Selon Sam Neill, l’une des trois stars de Jurassic Park (1993), qui reprend son rôle de Dr Alan Grant, ce ne sera pas le cas dans la prochaine suite Jurassic World: Dominion. Tout en faisant la promotion de son prochain film Ride Like a Girl, l’acteur a discuté avec Yahoo Movies UK de ce que lui et ses co-stars Goldblum et Laura Dern’s le retour sera plus complexe qu’un camée. Dern a joué le paléontologue Dr. Ellie Sattler dans le 1993 Steven Spielberg film.

11 octobre 2019: 52e Festival du film de Sitges – Appel photo de Sam Neill. Crédit éditorial: Luis Javier Villalba / Shutterstock.com

« Nous sommes tout au long du film, Jeff [Goldblum]et moi et Laura [Dern] », A déclaré Neill. »[I] ne courra probablement pas aussi vite qu’il y a 27 ans! « Neill a repris le rôle dans Jurassic Park III en 2001 avec Dern dans un caméo. Goldblum a joué dans le deuxième film de la franchise en 1997 The Lost World: Jurassic Park contraire Julianne Moore. Réalisateur-scénariste Colin Trevorrow revigoré la franchise avec Jurassic World en 2015 derrière les stars Chris Pratt et Bryce Dallas Howard pour faire face à la nouvelle trilogie. Pratt et Howard jouent respectivement à l’entraîneur de dino Owen Grady et à la gestionnaire du parc Claire Dearing. Les deux rejoignent le trio de base de Park pour Dominion lorsque le tournage reprend avec des directives de santé et de sécurité mises à jour à la suite de la quarantaine COVID-19, qui a commencé le 13 mars 2020. Le retard a poussé la sortie du film Universal au 11 juin 2021. Neill a déclaré qu’il restait nous espérons reprendre la production vers le 11 juillet. « Nous allons tous vivre dans le même joint pendant trois ou quatre mois, donc ça va être amusant », a-t-il déclaré. « Et tout le monde aime aussi Chris et Bryce, donc je pense que nous serons un groupe très heureux. »

Sam Neill dans le rôle du Dr Alan Grant dans Jurassic Park (1993). Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Universal À propos de Tom Chang

Je suis un adepte de la culture pop des jeux, des bandes dessinées, de la science-fiction, de la fantaisie, du cinéma et de la télévision depuis plus de 30 ans. J’ai grandi en lisant des magazines comme Starlog, Mad et Fangora. En tant qu’écrivain professionnel depuis plus de 10 ans, Star Wars a été la première franchise de science-fiction dont je suis tombé amoureux. Je suis un nerd-of-all-trades.

