Sam Neill taquine son retour dans Jurassic World 3

Le trésor mondial Sam Neill, le Dr Grant de Jurassic Park et Jurassic Park III, a publié aujourd’hui quelque chose de super mignon sur Twitter, taquinant sa réapparition dans la franchise dans Jurassic World 3.

S’adressant à la plate-forme de médias sociaux, comme il le fait souvent, l’acteur vétéran a publié une photo de son temps sur JP3, la meilleure suite que vous vous en souvenez. Il a posté une photo du Dr Grant l’air un peu abîmé, Neill disant qu’il avait eu une «journée difficile au bureau» en 2000. Sa «note à soi» pour apporter un écran solaire et un chapeau supplémentaire est mignonne aussi.

Journée difficile au bureau vers 2000. # JP3 Bientôt de retour avec @prattprattpratt @BryceDHoward @LauraDern #JeffGoldblum Remarque pour l’auto-pack de temps iode, bandages, chapeau de rechange, crème solaire, etc. @JurassicWorld pic.twitter.com/NJB8Dmut5N

– Sam Neill (@TwoPaddocks) 20 février 2020

Ce n’est pas la première fois que Sam parle de son retour dans la série après une interruption de vingt ans. Il a déjà posté d’autres jolis retours, qui ont juste Twitter moussant à la bouche pour en savoir plus. Personnellement, je pense qu’il est l’un des gentilshommes les plus âgés et les plus mignons sur la plate-forme. Il a souvent tweeté à propos de son amour pour les canards et sa famille, ce qui, vous le savez, ne peut littéralement pas devenir plus sain que ça. Quel trésor.

Quant à Jurassic World 3 lui-même, eh bien, dans mes opinions les plus humbles, Fallen Kingdom était l’une des pires sorties les plus importantes que j’ai vues depuis un certain temps. Pas depuis, eh bien, The Rise of Skywalker ne m’étais pas éloigné si déçu, mais Fallen Kingdom m’a laissé plus perplexe qu’autre chose. C’était surprenant de voir J.A. Bayona, un réalisateur par ailleurs talentueux, qui a réussi un tel raté. Même mon ex détestait ça, et cette nana adorait les trucs affreux – comme moi!

Alors, Jurassic World 3 être génial? Avec les trois principaux de retour, nous aurons au moins cette poussée nostalgique de dopamine. Certes, ces horribles personnages assistants devraient également revenir pour de plus mauvais hijinks comiques. Ce sera quand même agréable de voir le Dr Alan Grant au moins une dernière fois, sinon beaucoup plus.