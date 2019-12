Sam Raimi annoncé pour la convention Monster-Mania de mars 2020 à Cherry Hill, New Jersey!

La première convention d'horreur du New Jersey fait sortir les gros canons Monster-Mania 45 en mars prochain, rassemblant une liste impressionnante d'invités et de séances de photos.

Pour commencer, Kane Hodder rencontrera et saluera les fans comme Uber Jason de Jason X pour la première fois sur la scène de la convention, et les invités récemment annoncés incluent également David Harbour (Hellboy, "Stranger Things"), légende du catch professionnel et WWE Hall-of-Famer Piquer, Jackie Earle Haley (Freddy) et une impressionnante Un jeu d'enfant réunion de franchise avec Brad Dourif, Fiona Dourif, Alex Vincent, Catherine Hicks et Chris Sarandon; Vincent offrira même une séance photo spéciale avec une poupée Chucky utilisée à l'écran!

Annoncé aujourd'hui, Sam Raimi a également été ajouté à la liste des invités de mars 2020!

Rendez-vous sur le site Web de Monster Mania pour en savoir plus sur l'événement du 13 au 15 mars 2020 à Cherry Hill, dans le New Jersey, qui présentera également Kyliegh Curran de Docteur sommeil!