Sam Raimi confirme qu’il dirige “Doctor Strange In The Multiverse of Madness”

Lors d’une récente interview avec ComicSoon.com, le réalisateur Sami Raimi a confirmé qu’il dirigera le prochain film de Marvel, Doctor Strange et le Multivers de la folie. Il a auparavant dirigé la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire.

Lorsqu’on lui a demandé comment dans son film, Spider-Man 2, ils ont nommé le docteur Strange, il a répondu:

“J’ai adoré le docteur Strange quand j’étais enfant, mais il a toujours été pour moi Spider-Man et Batman, il était probablement numéro cinq pour moi des grands personnages de bandes dessinées”, a déclaré Raimi. «Il était si original, mais quand nous avons eu ce moment dans Spider-Man 2, je ne savais pas que nous ferions jamais un film de Doctor Strange, donc c’était vraiment drôle pour moi que, par coïncidence, cette ligne soit dans le film. Je dois dire que j’aurais aimé avoir la prévoyance de savoir que j’allais être impliqué dans le projet. »

Le réalisateur précédent, Scott Derrickson, avait auparavant félicité Sami pour avoir repris le rôle, mais rien n’avait été confirmé par Disney ni Sami jusqu’à présent.

La production du nouveau film devait commencer dans les prochaines semaines, mais est maintenant retardée, c’est pourquoi la date de sortie du film a été repoussée au 5 novembre 2021. Nous devrions donc voir le film avec optimisme sur Disney + à l’été de 2022. Le nouveau film sera également connecté à la prochaine série Disney +, Wandavision, car la sorcière écarlate Elizabeth Olsen sera également dans le nouveau film de Doctor Strange.

Êtes-vous heureux de voir Sami Raimi diriger le nouveau film de Doctor Strange?

