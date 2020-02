Sam Raimi de Spider-Man en pourparlers à Helm Doctor Strange dans le multivers de la folie

La sortie de Scott Derrickson de Docteur étrange dans le multivers de la folie est venu comme une assez grande surprise pour l’industrie et les fans. Après tout, le cinéaste a reçu de nombreux éloges pour son travail sur le premier film et il semblait qu’il était prêt à reproduire ce succès dans la suite apparemment ambitieuse. Le vieux châtaignier des «différences créatives» a été utilisé pour expliquer la scission, les initiés révélant que même si Kevin Feige était d’accord pour inclure des éléments d’horreur, Derrickson voulait que le film soit un film d’horreur complet. Feige n’était pas du tout d’accord avec ça et donc, Derrickson a marché (ou a été viré, selon qui vous croyez).

Maintenant, cependant, Variety rapporte que les studios Marvel sont occupés à chercher un réalisateur de remplacement pour la suite et qu’ils ne visent actuellement que le réalisateur de Spider-Man, Sam Raimi, qui a dirigé la trilogie originale de Web Slinger dans début des années 2000. Sans oublier qu’il est également très connu pour ses contributions au genre d’horreur grâce à la propriété The Evil Dead. En d’autres termes, il est le choix idéal pour prendre en charge un film comme Doctor Strange 2.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

En ce qui concerne l’intrigue, on ne sait pas grand-chose sur le multivers de la folie pour le moment, mais il a été confirmé qu’il suivra directement les événements de WandaVision, tandis que son utilisation de multiples réalités alternatives pourrait bien en faire le film le plus important et / ou émission de télévision dans la phase quatre du MCU. Et même si cela ne ressemble pas à ce que Raimi a signé sur la ligne pointillée pour l’instant, nous imaginons que Marvel rendra cet officiel plus tôt que tard, car la photo devrait entrer en production dans quelques mois.

Alors que le départ de Derrickson est certainement une perte, Raimi est un excellent et excitant remplacement pour se placer derrière la caméra Docteur étrange dans le multivers de la folie et j’espère qu’il sera en mesure de livrer un film qui repousse vraiment les limites du MCU. Regarde cet espace pour plus.