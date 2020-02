Sam Raimi en pourparlers pour diriger «Doctor Strange and The Multiverse Of Madness»

Récemment, le film de Marvel Studios, “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, a vu son réalisateur Scott Derrickson, s’éloigner du film, mais rester à bord en tant que producteur exécutif.

Et des rapports de Variety, indiquent que Marvel est en pourparlers avec le réalisateur Sam Raimi, pour prendre le relais. Sam Raimi avait auparavant réalisé la trilogie originale de Spider-Man, qui mettait en vedette Toby McGuire.

Depuis l’annonce du film, il aurait été le premier film “d’horreur” de l’univers cinématographique Marvel, qui correspondrait mieux à l’histoire du film de Sam, puisqu’il a réalisé Evil Dead.

«Doctor Strange and the Multiverse of Madness» doit sortir le 7 mai 20121 et la prochaine série WandaVision Disney + devrait aider à mettre en place le film, car Elizabeth Olsen apparaîtra dans le film sous le nom de Scarlet Witch.

Aimeriez-vous voir Sam Raimi retourner à Marvel?

