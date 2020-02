Sam Raimi en pourparlers pour être le directeur de Doctor Strange

Sam Rami, directeur de la trilogie Spider-Man serait en pourparlers avec Marvel pour diriger Docteur Strange dans les multivers de la folie. Au cours des premières semaines de l’année, il a été annoncé que Scott Derrickson, le réalisateur d’origine du film, s’était séparé du projet en raison de différences créatives avec les dirigeants de Marvel. Il resterait néanmoins sur bande en tant que producteur.

Sam Rami arriverait pour remplacer Scott Derrickson, qui a déclaré qu’il avait conclu un accord avec Marvel pour se retirer de la direction du film, mais qu’il restera producteur. Selon Variety, Sam Rami, qui était en charge de la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire, serait en pourparlers pour diriger le docteur Strange dans le Multivers of Madness.

Après votre participation à Spider-man, La carrière de réalisateur de Sam Rami a eu un bref intermède. Au cours de ces années, il n’a réalisé que quelques films: en 2009, il a réalisé le film d’horreur Drag me to hell, Oz the Great and Powerful en 2013 pour Disney. Au lieu de cela, Rami a été occupé en tant que producteur dans différents films, revivant des franchises d’horreur telles que Poltergeist et Evil Dead.

Rami a fait sa renommée dans les bandes dessinées de Spider-Man, dont la deuxième partie est considérée comme l’un des meilleurs films basés sur une bande dessinée de l’histoire. Il serait également l’un des meilleurs administrateurs consolidés embauchés par Marvel Studios.

