Sam Raimi produit la série Quibi Horror – / Film

Sam Raimi ajoute son nom à la liste des créateurs de haut niveau qui sont en quelque sorte associés à la prochaine plate-forme de streaming mobile Quibi. L’exécutif du maestro d’horreur produit la série d’horreur d’anthologie 50 états de peur, qui a un titre assez explicite: chaque épisode de 10 minutes est centré sur une légende urbaine locale différente dans une ville différente. Regardez la bande-annonce de 50 States of Fright ci-dessous.

Bande-annonce 50 états de peur

Produit par Gunpowder & Sky et produit par Sam Raimi, 50 States of Fright raconte une histoire de terreur différente en 10 minutes, explorant des histoires inspirées des légendes urbaines locales à travers l’Amérique. La série emmènera “les téléspectateurs plus profondément dans les horreurs qui se cachent juste sous la surface de notre pays”, selon Quibi. Les contes mis en évidence dans la première saison de 50 États de peur viennent du Colorado, de la Floride, de l’Iowa, du Kansas, du Michigan, du Minnesota, du Missouri, de l’Oregon et de Washington.

“Vous savez comment c’est avec les légendes locales”, dit un personnage dans la bande-annonce fantasmagorique et très courte de 50 états de peur. “Chaque ville en a un.”

La bande-annonce est beaucoup trop courte, mais remplie d’images fantasmagoriques et d’effrayants sauts. Comme chaque bande-annonce de Quibi, elle est intrigante et bien produite. Mais est-ce suffisant pour amener les gens à s’abonner à une plate-forme qui propose des épisodes de 7 à 10 minutes sur des appareils mobiles uniquement? Nous devrons voir.

50 States of Fright met en vedette la distribution étoilée, avec The Marvellous Mrs Maisel’s Rachel Brosnahan, Les chroniques de Lizzie Borden » Christina Ricci, Spider-Man: loin de chez soi Jacob Batalon, Agents de S.H.I.E.L.D. Ming-Na Wen, Histoire d’horreur américaine Taissa Farmiga, et éducation sexuelle Comme un Butterfield parmi les stars apparaissant dans la série. Travis Fimmel, John Marshall Jones, Ron Livingston, Victoria Justice, Karen Allen, Colin Ford, Alex Fitzalan, James Ransone, Emily Hampshire, Elizabeth Reaser, Rory Culkin, Warren Christie, Danay Garcia et William B. Davis compléter le casting.

Les cinéastes aiment Scott Beck (le co-auteur de A Quiet Place), Isa Mazei et Daniel Goldhaber (Cam) et Lee Cronin (The Hole in the Ground) réalisent des épisodes de la série.

50 States of Fright fera ses débuts sur Quibi parfois après le lancement du service de streaming sur 6 avril 2020.

