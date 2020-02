Sam Raimi réalise Doctor Strange dans le multivers de la folie / Film

Scott Derrickson s’est éloigné de la réalisation Docteur étrange dans le multivers de la folie pour Marvel Studios en raison de différences créatives. Mais maintenant, ils ont trouvé son remplaçant.

Réalisateur Sam Raimi est en pourparlers pour prendre la tête de la suite de Doctor Strange avec Benedict Cumberbatch comme le Sorcier Suprême. Compte tenu de la réputation d’horreur de Raimi avec la franchise Evil Dead et Drag Me to Hell, sans parler de son temps passé avec Spider-Man pour toute une trilogie de films, il semble être le choix parfait pour ce travail.

Honnêtement, vous ne pourriez pas demander un meilleur développement que celui-ci (via Variety). Raimi a prouvé qu’il peut gérer le spectacle de super-héros avec l’une des franchises de super-héros les plus anciennes et les plus réussies. Spider-Man 2 est toujours l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, encore mieux que les deux derniers épisodes avec Tom Holland. Spider-Man 3 a été un raté, mais cela est principalement dû à l’ingérence en studio forçant Raimi à inclure Venom dans le film même s’il ne voulait rien à voir avec le méchant.

Pendant ce temps, du côté de l’horreur, Raimi sait comment devenir bizarre. Evil Dead transformé de quelque chose de grotesque et effrayant en quelque chose de campy et amusant. S’il peut rassembler ces deux sensibilités et les équilibrer pour l’étrangeté que le multivers de la folie apportera sûrement, alors cette suite pourrait finir par être l’une des plus attendues dans la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel.

Quant à ce que nous pouvons attendre de l’histoire de Doctor Strange dans le Multivers de la folie, nous n’avons vraiment aucune idée. Nous savons que la série Disney + WandaVision mènera directement à la suite, et les événements de Loki auront également une sorte d’impact sur le récit. Il y aura également des débuts inattendus de personnages, et apparemment Rachel McAdams ne reviendra pas en tant que Christine Palmer.

Il est possible que certains de ces débuts inattendus soient apparus sur le Web. Des rumeurs circulent sur des personnages comme Clea, Mist et même America Chavez qui pourraient faire leurs débuts en MCU dans la suite de Doctor Strange, mais ils proviennent de sources pour la plupart peu fiables. Il y a également eu des grondements de la pierre du temps jouant un rôle important dans l’histoire. Espérons que nous pourrons confirmer ou infirmer ces détails avec plus de certitude dans un proche avenir.

Le docteur Strange dans le multivers de la folie devrait sortir en salles le 7 mai 2021.

Articles sympas du Web: