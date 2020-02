Sam Raimi réalise le film “ Doctor Strange: In the Multiverse of Madness ” de Marvel!

Nous adorons Scott Derrickson ici à Bloody dégoûtant et aurait aimé le voir revenir pour Docteur Strange: dans le multivers de la folie. Avec sa sortie brutale il y a quelques semaines, nous ne savions pas qui serait un digne remplaçant, mais heureusement, Marvel reste dans la famille de l’horreur avec leur suite Doctor Strange.

Après plusieurs années de production spécifiquement pour nous, fans d’horreur, le grand Sam Raimi est prêt à prendre du recul derrière la caméra pour Doctor Strange dans le Multivers de la folie, rapporte Variety.

Le site ajoute: “Benedict Cumberbatch revient en tant que Sorcier suprême après ses débuts en 2016 et ses apparitions ultérieures dans Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor devraient également reprendre leurs rôles dans le film original en tant que respectivement compagnon sorcier Wong et compatriote devenu ennemi de Strange Karl Mordo. Et Elizabeth Olsen a été retenu pour reprendre son rôle de Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, pour une histoire qui, selon le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, se joindra à sa série Disney Plus “WandaVision”, qui débutera en décembre. “

“Rachel McAdams, cependant, ne reprendra pas son rôle de collègue de Strange, Christine Palmer. “

La suite est présentée comme le premier film d’horreur de Marvel Cinematic Universe, bien que Kevin Feige de Marvel soit récemment revenu sur cette taquinerie initiale, disant qu’il ne l’appellerait pas nécessairement un film d’horreur mais plutôt un grand film MCU avec des séquences effrayantes. en elle. “

Derrickson a déjà réalisé L’Exorcisme d’Emily Rose et Sinister, ce qui a fait de lui un choix passionnant pour s’attaquer au côté obscur du MCU. Cependant, Raimi est un remplacement incroyablement parfait. De The Evil Dead à Drag Me to Hell, Raimi a réalisé certains des plus grands films d’horreur jamais réalisés avant de se concentrer sur la production à travers ses Ghost House Pictures. Dernièrement, il a tout livré, de Crawl à Don’t Breathe, The Grudge et la série “Ash vs Evil Dead”.

Cela fait plusieurs années que Raimi a réalisé, et il convient également de rappeler qu’il a innové avec sa trilogie Spider-Man. C’est tellement cool que cette fois-ci, il va pouvoir plonger ses racines directement dans un film Marvel.

Pour l’instant, la sortie du film est prévue pour 7 mai 2021.

Qu’en pensez-vous tous?