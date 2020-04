Sam Raimi retournera à Marvel pour diriger la suite de ‘Dr. Étrange ‘

Si vous n’êtes pas familier avec l’univers Marvel, vous ne vous souvenez peut-être pas du nom de Sam Raimi. Dans la première partie déjà éloignée des années 2000 a apporté la première adaptation de Spider-Man au grand écran avec Tobey Maguire comme Peter Parker, Kirsten Dunst comme Mary Jane et d’autres acteurs comme Willem Dafoe et James Franco. Pour beaucoup Ce fut le début du succès de la société au niveau cinématographique, car il a ouvert la porte aux autres super héros créés par Stan Lee..

Après deux suites, où nous avons vu Spider-Man affronter des méchants comme le Dr Octopus, Sandman et même Venom, Sony prévoyait de clôturer l’histoire du “ bon voisin ” avec la quatrième partie, mais après l’échec du troisième film au niveau du box-office, ce idée a été complètement écartée et Raimi s’est éloigné du genre des super-héros pour entrer en production, mais maintenant il pourrait revenir pour reprendre une fois de plus un film dans cet immense univers.

Au début de l’année, des médias comme Variety ont indiqué que Sam Raimi était en pourparlers avec Marvel pour diriger la suite du Dr Strange, quelques semaines avant que le réalisateur d’origine du film, Scott Derrickson, ne quitte le projet. en raison de “différences créatives” avec Marvel sur la direction du film, bien que Derrickson lui-même resterait producteur exécutif.

Maintenant, il semble que C’est Raimi lui-même qui a confirmé qu’il dirigera cette suite attendue par les fans de Marvel.. Dans une récente interview que Comicbook a faite au réalisateur, il a dit que quand il était enfant, il aimait le Dr Strange, mais qu’il était toujours derrière des personnages comme l’arachnide lui-même Spider-Man et Batman, bien qu’il n’ait jamais pensé qu’il serait devant une cassette de Stephen Strange, Eh bien, dans la suite de l’escalade préférée de tout le monde, il y a une phrase qui fait référence à ce super héros:

«Quand nous avons eu ce moment dans Spider-Man 2, je ne savais pas que nous allions faire un film de Doctor Strange, alors j’ai pensé que c’était très amusant que par hasard cette ligne soit dans le film. Je dois dire que j’aimerais savoir que j’allais être impliqué dans le projet. »

Selon la même source, la production de Doctor Strange dans le multivers de la folie commencerait en mai prochain, donc Sam Reimi et Marvel devraient parvenir à un accord dès que possible. Pour cette suite en plus de Benedict Cumberbatch comme Stephen Strange, on verra encore Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor et Elizabeth Olsen comme Scarlet Witch.

Ce sera le premier film que Raimi réalisera en près de sept ans depuis son ouverture dans les salles du monde, Oz le grand et puissant, Avec James Franco, Michelle Williams et Mila Kunis. Depuis lors, Sam s’est consacré à produire des cassettes d’horreur et de suspense comme Poltergeist de 2015 et Crawl. La suite du Dr Strange devrait être présentée le 5 novembre 2021.