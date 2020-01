Sam Raimi veut faire de Evil Dead 2 avec Fede Álvarez

le Evil Dead La série occupe une place spéciale dans le cœur des chiens d’horreur, et bien que loin d’être aussi emblématique, le remake de 2013 a certainement plus de quelques fans heureux de chanter ses louanges et souhaitent une suite dans la même veine. Il s’avère que l’un d’eux est le créateur de franchise Sam Raimi, qui serait plus qu’heureux de poursuivre la nouvelle série avec la participation de son directeur Fede Álvarez.

Le sujet a été abordé dans le passé, bien sûr, mais a été abordé à nouveau lors d’une session AMA que Raimi a hébergée sur Reddit. On lui a demandé si le remake allait recevoir une suite, à laquelle il a répondu sans équivoque: “Si Fede l’écrivait ou le dirigeait, oui, en une fraction de seconde!” Bien que le remake ait abandonné le slapstick de l’original au profit de quelque chose tout à fait plus méchant et horrible, il a néanmoins touché un accord avec de nombreux fans de genre, même au milieu de la fatigue des remakes sans fin, conduisant à un box-office avec un peu moins de 100 millions de dollars contre un budget de 17 millions de dollars.

Evil Dead était le premier long métrage d’Álvarez et il a obtenu le poste après son court-métrage Ataque de Pánico! est sorti en ligne en 2009, ce qui s’apparentait à un film de monstre japonais mais avec des robots géants émergeant de l’Atlantique Sud et dévastant la capitale uruguayenne de Montevideo, filmé par le sinistre et omniprésent “In the House, In a Heartbeat” instrumental à partir de 28 jours plus tard. Cela a conduit à un accord avec la société de production de Raimi Ghost House Pictures pour réaliser un film de science-fiction avec un budget de 30 à 40 millions de dollars qui était espéré être le prochain district 9, un arrangement qui s’est transformé en lui pour aider au remake que Raimi n’a pas pu s’occupe de lui en dirigeant Oz le Grand et le Puissant.

Après Evil Dead, Álvarez a réalisé l’excellent Don’t Breathe et la fille plutôt médiocre The Girl in the Spider’s Web, et bien qu’il n’ait pas sorti de film depuis lors, il est actuellement impliqué dans la longue suite gestuelle de l’essentiel du labyrinthe fantastique des années 80. . En tant que tel, il est peu probable qu’il soit disponible pour suivre sa tranche de crainte effrayante du globe oculaire de sitôt, mais nous gardons toujours espoir.