Sam Rami confirme qu’il dirige “Doctor Strange 2”

Le réalisateur Sam Raimi a confirmé son implication dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

En 2016, Marvel Studios a exploré un nouveau coin du MCU avec la sortie de Doctor Strange du réalisateur Scott Derrickson. Alors que Scott Derrickson a été initialement annoncé comme le réalisateur de la suite, intitulée Doctor Strange dans le multivers de la folie, il a été annoncé plus tard qu’il ne dirigerait plus le projet en raison de différences créatives avec Marvel.

Par la suite, il a été signalé que le réalisateur de Spider-Man, Sam Raimi, était en pourparlers pour diriger la suite de Doctor Strange, bien que Marvel n’ait plus eu de mot officiel sur la question depuis lors. Maintenant, Sam Raimi lui-même a confirmé son implication dans la suite de ComingSoon.net tout en discutant de la référence au personnage de Spider-Man 2:

«J’ai adoré le docteur Strange quand j’étais enfant, mais il a toujours été pour moi Spider-Man et Batman, il était probablement numéro cinq pour moi des grands personnages de bandes dessinées. Il était si original, mais quand nous avons eu ce moment dans Spider-Man 2, je ne savais pas que nous ferions jamais un film de Doctor Strange, donc c’était vraiment drôle pour moi que, par coïncidence, cette ligne soit dans le film. Je dois dire que j’aurais aimé avoir la prévoyance de savoir que j’allais être impliqué dans le projet. »

Les détails sur le multivers de la folie sont actuellement limités, bien qu’il soit censé comporter des éléments d’horreur. De plus, la mini-série Disney Plus WandaVision servira également d’introduction à la suite.

Scott Derrickson est toujours attaché à The Multiverse of Madness en tant que producteur exécutif, avec Sam Raimi en pourparlers pour diriger à partir d’un scénario écrit par Michael Waldron. La suite mettra en vedette Benedict Cumberbatch, Benedict Wong et Elizabeth Olsen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir dans les salles le 5 novembre.

Source: ComingSoon.net

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.