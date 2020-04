Sam Witwer a dit à Lucasfilm qu’ils «faisaient une erreur» s’ils ne l’avaient pas choisi pour être la voix de Maul dans «Solo: A Star Wars Story»

Maul, anciennement connu sous le nom de Dark Maul, est l’un des personnages les plus complexes de Star Wars. Il est également connu pour avoir certaines des meilleures entrées de tous les temps. Non seulement les fans pensaient qu’il était parti pour de bon après The Phantom Menace – avec lui coupé en deux, et tout – mais personne ne s’attendait à ce qu’il apparaisse dans Solo: A Star Wars Story. Pourtant, il l’a fait, et son Shadow Collective a également joué un rôle majeur dans le film. Ce qui est encore plus cool à propos de ce camée, c’est que Sam Witwer l’a exprimé, comme il le fait dans The Clone Wars. Mais ce n’était presque pas le cas.

Sam Witwer au Star Wars Celebration 2019 à Chicago, IL / Maul dans l’épisode 10, saison 7 de «Star Wars: The Clone Wars» | Daniel Boczarski / FilmMagic / Disney +

À l’origine, Maul allait être exprimé par Peter Serafinowicz, qui l’a exprimé dans «The Phantom Menace»

Dans une nouvelle interview avec le blog Star Wars Holocron, Witwer a expliqué qu’il n’allait pas toujours être la voix de Maul dans Solo. En fait, ce serait à l’origine Peter Serafinowicz, qui l’a exprimé dans Star Wars: Épisode I – La menace fantôme. Ray Park a joué la version physique en direct de Maul dans les deux films et était le modèle corporel de capture de mouvement pour les scènes de combat de Maul dans la saison 7 de The Clone Wars.

Cependant, Witwer a révélé que Serafinowicz ne convenait pas à ce Maul, tant d’années plus tard. Witwer laisse entendre que Serafinowicz a de nouveau été casté en raison de son implication dans l’épisode I, plutôt que Lucasfilm a pris cette décision du point de vue de la narration. Il a ensuite expliqué pourquoi cela ne fonctionnait plus avec la voix originale de Maul.

«C’est un gars tellement talentueux et talentueux et j’admire l’enfer de son travail, mais ce n’était pas reconnaissable du personnage et ce n’était même pas reconnaissable du personnage de The Phantom Menace. C’était une chose très différente et ils n’obtenaient pas les bonnes choses. “

Witwer pensait qu’il serait mieux à des fins de continuité et parce que le public le connaissait sous le nom de Maul

L’une des principales raisons pour lesquelles Witwer pensait qu’il serait le mieux placé pour exprimer le Maul en direct est simple: il l’a joué pendant des années et les fans hardcore feraient la différence. Il a expliqué qu’un camp de fans ne savait même pas que Maul était revenu après qu’Obi-Wan Kenobi l’ait coupé en deux dans The Phantom Menace. Witwer a donc déclaré que les membres du public auxquels Solo devait faire appel étaient ceux qui connaissaient Witwer’s Maul.

«Puisque vous vous appuyez sur les fans qui comprennent ce qu’est le Shadow Collective, et la façon dont vous voulez construire la scène où vous voulez entendre sa voix et ensuite le voir, cela ne sert-il pas à penser que les fans doivent reconnaître la voix? ” Dit Witwer. “C’est probablement moi, et sans oublier que je joue le gars depuis une décennie.”

Dans une interview avec Collider le 1er avril 2019, Serafinowicz a déclaré qu’il n’avait été informé du changement de casting que quelques jours après la première du film.

Witwer «a baissé le pied» quand il a vu certaines choses dans le script

Il y avait à l’origine un grognement écrit dans le script et c’est à ce moment-là que Witwer a mis son pied à terre pour le mettre dans le rôle et l’écrire dans une meilleure perspective, plus proche de qui était le personnage réel de Maul.

“Alors j’ai fait le calcul et j’ai dit, dans ce cas, je vais en fait jouer une carte que je n’ai pas joué avec Lucasfilm avant et dire:” Vous faites une erreur si vous n’allez pas pour moi, «», A déclaré Witwer. “Maintenant, faites tout ce que vous avez à faire, essayez tout ce que vous avez à essayer, mais je pense que vous faites une erreur si vous ne me faites pas entrer.”

Witwer a fait remarquer qu’il développait Maul «sous George Lucas et Dave Filoni», étant essentiellement l’expert en lui et ayant déjà le crédit pour la voix. Et il a dit qu’il avait beaucoup de gens derrière lui, le soutenant pour le rôle dans le film. Et quand Maul ne frappait pas très bien dans Solo, avant de supprimer ce caméo, ils ont écouté ceux qui ont évoqué le nom de Witwer, et cela a finalement fonctionné.

Une fois que Witwer a été embauché dans le rôle, des reprises ont dû se produire car cela n’était pas compatible avec le personnage

Il semblait que tout le monde de la production du film n’était pas au courant de l’implication de The Clone Wars et de Witwer. Ron Howard, le réalisateur de Solo, ne savait pas que George Lucas y avait personnellement travaillé, que c’était son «bébé» comme le disait Witwer. Mais une fois qu’il l’a fait, il a amené Witwer comme la voix de Maul. Mais des reprises ont dû être faites afin de résoudre complètement les problèmes qu’ils rencontraient avec le camée de Maul.

“Des gens comme moi et Dave Filoni leur ont fait savoir qu’il y avait beaucoup de détails qui n’étaient pas cohérents”, a expliqué Witwer sur les raisons pour lesquelles des reprises devaient se produire. “Ce n’est pas moi qui dis que ces gens ne savaient pas ce qu’ils faisaient parce qu’ils faisaient un film et le faisaient à la vitesse de la lumière.”

Au final, Witwer a voulu souligner qu’il ne dénigrait pas ceux qui travaillaient sur le film ou sur Serafinowicz. “Cela ne semblait pas reconnaissable comme le personnage de The Phantom Menace ou le personnage de Clone Wars. C’était une chose totalement différente. Ils avaient besoin que les gens reconnaissent la voix, alors la voilà. »

Ce camée dans Solo est probablement l’une des surprises les plus cool de la mémoire récente de Star Wars, et ce ne serait pas Maul sans Witwer, comme il le prouve également de manière experte dans le siège de Mandalore.