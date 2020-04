Sam Witwer dit que la saison 2 de The Mandalorian sera époustouflante

Sam Witwer, acteur vocal de Star Wars: The Clone Wars, a taquiné que la deuxième saison de The Mandalorian «ferait exploser les esprits».

L’avenir prévisible de Star Wars vivra sur Disney Plus, avec The Clone Wars qui sort actuellement sur une note élevée avec sa dernière saison. Étant donné que la production de la saison deux de The Mandalorian s’est terminée avant la propagation du coronavirus, il est prévu qu’il arrivera toujours en octobre. Jon Favreau travaillerait également sur une saison trois.

Il y a beaucoup de questions avant la deuxième saison de The Mandalorian, y compris quel genre de rôle jouera Ahsoka Tano de Rosario Dawson. L’acteur de voix de Maul Sam Witwer semble avoir eu quelques conversations sur ce qui pourrait se produire dans la saison deux de The Mandalorian avec Dave Filoni et a dit ceci dans une récente interview avec Star Wars Holocron:

«Il y a des choses qui [Dave Filoni] vient dans la saison 2 de Mandalorian qui va faire exploser les esprits. Parce que le truc, c’est que Dave et George ont toujours eu le même instinct quand il s’agissait de ça. Et ce que c’est, c’est qu’ils leur demandaient: «D’accord, nous devons raconter une histoire sur les sorcières.» Et puis ils s’asseyaient là et disaient: «Eh bien, avons-nous quelque chose comme ça dans Star Wars? Qu’en est-il des Nighsisters of Dathomir. Ce sont des sorcières. Ouais, d’accord, attends une seconde maintenant, [George and Dave] entrer et regarder les dessins et voir à quoi ça ressemble et aller “ouais ça va.” Et parfois [George and Dave] serait comme “Oh, ça ne va pas, nous devons le faire à la place, non?” “

Que voulez-vous voir dans la saison deux? Aimeriez-vous voir Sam Witwer apparaître dans The Mandalorian? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Dave Filoni a réalisé le premier épisode de The Mandalorian et d’autres épisodes de la série Star Wars ont été dirigés par Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, la star de Jurassic World Bryce Dallas Howard, le réalisateur de Dope Rick Famuyiwa et la réalisatrice de Jessica Jones Deborah Chow.

La première saison de Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus. La série documentaire en huit parties débutera le 4 mai. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur Star Wars et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube!

