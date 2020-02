Samantha fait frémir tandis que Nia et Eva réchauffent le deuxième bus du 7e gala de ‘OT 2020’

L’après-midi du vendredi 28 février, les concurrents de ‘OT 2020’ ont agi lors de la deuxième passe micros du Gala 7, dans lequel Bruno, Hugo et Rafa jouent leur séjour à l’Académie. Un rendez-vous auquel, en outre, Edurne participera en tant qu’invité, tout comme Ariadna, qui reviendra sur le plateau du show de talents pour présenter son premier single, “Au mauvais saint”, que ses camarades de classe ont eu l’occasion d’écouter à l’Académie en peu de temps avant le début du col.

Samantha, Eva et Nia dans la deuxième passe micros du Gala 7 de ‘OT 2020’

Bruno a été le premier à jouer à nouveau avec “I came to you”, dans lequel il avait encore raison, comme dans la passe précédente, au niveau vocal. De plus, le candidat était beaucoup plus à l’aise et lâche dans les mouvements et au moment de toucher les congas, un plus qui ajoutait plus de joie et de professionnalisme à son interprétation. Au cours de la performance de Hugo avec “Genius”, le candidat s’est avéré apprécier à nouveau son numéro, dans lequel le travail était évident, à la fois vocal et interprétatif, avec une attitude contagieuse même pour les enseignants. Rafa, avec son “Je prends le sac et je me retire”, a montré un aspect plus dramatique que d’habitude, mais pas au niveau de la première passe micros, qui a montré une facette plus inclinée vers la tristesse. Cependant, cela n’a pas nui à sa performance, dans laquelle le candidat a beaucoup plus vocalisé, comme ils l’avaient recommandé.

Dans le cas de Flavio et Gèrard, lors de l’interprétation de “Never Gonna Give You Up”, le couple était plus lâche et coordonné, à la fois vocal et chorégraphique. Les deux ont clairement expliqué le travail qu’ils avaient accompli, ce qui les a rendus plus à l’aise pendant leur performance. Pendant la performance de Maialen avec “Walking with me”, l’expression égocentrique d’Ivan Labanda était un résultat plus qu’évident du travail du candidat, qui Il a montré sa douceur tout au long de la performance, incorporant les changements tout au long de la chanson Pour le rendre plus dynamique. Une attitude très différente de celle qui demandait “Don’t Start Now”, thème d’Eva et Nia, dans lequel les deux candidats, déjà sans accidents comme dans la passe précédente, étaient plus sûrs et plus puissants au niveau vocal. Une performance dans laquelle les deux étaient très coordonnés, avec la chorégraphie déjà incorporée et une attitude puissante que rien ne soit passé inaperçu aux enseignants.

“C’est tout à fait mon nez qui sort”

Les concurrents de ‘OT 2020’ lors de la performance de groupe dans la deuxième passe micros du Gala 7

Jésus a finalement réussi à obtenir une bonne interprétation de “samedi après-midi”, un sujet qui a été un défi pour le candidat. Bien qu’il était paresseux au début de sa performance, Jésus a réussi à régler tout au long de la performance, contrairement à ce qui s’était passé lors de la première passe, il a donc conclu avec bon goût. Dans le cas de Samantha et de son interprétation de “Human”, la candidate Il a également évité les problèmes de réglage qu’il avait lors de la passe précédente et a montré un visage d’interprétation plus précis et contrôlé, se déplaçant avec sa performance. Anaju était en charge de jouer le dernier avant le groupe avec “Tusa”, une chanson avec laquelle la candidate a démontré une fois de plus l’attitude puissante qu’elle pouvait avoir sur scène. Alors que lors de la première passe, il a été quelque peu déçu de son travail, à cette occasion, le candidat a démontré sa puissance à la fois corporelle et vocale, bien que certains aspects soient peaufinés pour le gala du dimanche 1er mars.

Au moment de la chorale “Waka Waka”, les candidats ont agi de manière assez coordonnée au niveau de la chorégraphie, bien que au niveau vocal, il y avait des moments où les garçons pouvaient à peine être entendus avec les voix des filles, mais cela n’a pas brisé le bon résultat en général. “Profitez-en beaucoup demain. Mais souvenez-vous qu’il est très possible que vous ne viviez plus quelque chose de similaire. C’est le résultat d’un programme de trois mois”, a annoncé Noemí Galera à la fin du laissez-passer, faisant référence aux premières signatures auxquelles ont participé les candidats. Samedi 29 février. “C’est mon nez qui sort, c’est difficile pour moi de me concentrer”, a reconnu le réalisateur., se souvenant que c’était un effet qui s’était produit dans toutes les éditions, alors Naomi a dit que “c’est un mirage. Je le répète chaque année”. “Aucun artiste n’a ce privilège. Profitez-en”, a encouragé Galera, avant de se retirer.

