Samantha (‘OT 2020’) s’est blessée au genou lors d’un exercice d’interprétation: “Je pensais m’évanouir”

Chaque exercice comporte un risque et la preuve en est Samantha. Les concurrents de «l’Opération Triunfo 2020» étaient en classe d’interprétation avec Ivan Labanda lorsqu’il a proposé de faire une dynamique de confiance. Individuellement, les participants ont été placés à une extrémité de la classe et ils ont dû courir de l’autre côté où leurs camarades de classe étaient. Bien que le cours se déroule normalement, au moment où c’était le tour de Jésus, le problème s’est produit pour Samantha.

Samantha, aidée par Iván Labanda et Flavio dans ‘OT 2020’

Lorsque Jésus est arrivé à ses compagnons, la force de son impact l’a fait donner le genou de Valence, commencer à se plaindre et à exprimer qu’il avait des vertiges. Au début, tout le monde l’a pris avec une grâce en raison de la facette comique de Samantha, mais au fil des secondes, ils ont réalisé que le concurrent avait vraiment été blessé. Samantha était pâle et étourdie et a dit “elle pensait que J’allais m’évanouir en effet, il y a eu un moment supercritique. “

Iván Labanda lui a dit s’il voulait descendre voir le médecin, tandis que lui et le reste de ses compagnons lui ont dit de ne pas s’inquiéter, car le plus sûr était que la douleur et le sentiment de manque de mobilité étaient dus au coup. Le professeur est finalement descendu pour avertir le médecin et Ale, qui fait partie de l’équipe «OT», est venue l’emmener avec le médecin. Labanda et Flavio l’ont prise par les épaules entre les plaintes de Samantha au sujet de la douleur.

En attente de diagnostic

Une fois que Samantha avait déjà été laissée avec le médecin de l’Académie, Iván Labanda a continué son cours, mais en changeant l’exercice afin qu’aucun autre participant ne soit endommagé. D’autre part, Noemí Galera a expliqué dans les réseaux sociaux aux adeptes du format que ils allaient procéder à une radiographie sur le genou de Samantha pour clarifier ce qui se passe.

