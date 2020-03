Samantha, pur enthousiasme dans un deuxième col micro du Gala 9 de ‘OT 2020’ avec des améliorations notables

L’après-midi du vendredi 13 mars les concurrents de ‘OT 2020’ ont affronté le deuxième col de micros du Gala 9, dans lequel Gèrard et Hugo jalonnent leur séjour à l’Académie. Un rendez-vous dans lequel Guille Milkyway, chanteur de La Casa Azul, sera présent comme le seul invité de ce qui sera le premier gala du show de talents dépourvu d’un public massif et étranger, où se trouveront les professeurs de l’Académie pour soutenir la les gars.

Samantha, dans le deuxième col du micro du Gala 9 de ‘OT 2020’

Gèrard a été le premier à jouer avec “Someone You Loved”, tout au long de laquelle, Bien qu’il ait eu un léger laps de temps, il a eu beaucoup de succès au niveau vocal. De plus, il a réussi à soustraire une certaine tension par rapport à la première passe et s’est quelque peu amélioré en termes d’interprétation, donnant à sa performance plus de richesse. Quant à Hugo, le candidat a de nouveau démontré sa confiance en lui et sa joie avec “Heroes”, dans une performance dans laquelle amélioré les quelques aspects vocaux qui avaient été recommandés et s’est avéré avoir poli ses mouvements et sa performance.

Maialen a de nouveau laissé une très bonne impression parmi les professeurs avec “Dance Monkey”, un thème avec lequel elle semblait encore plus à l’aise que dans la passe précédente, appréciant plus pendant sa performance, l’un des inconvénients que les enseignants ont le plus observé à l’époque. “Aujourd’hui, la bête dîne à la maison”, interprétée par Eva, a subi un changement brutal après une première passe dans laquelle le candidat a reçu un contact sévère des enseignants, dirigé par Manu Guix. La candidate a agi sagement à la fois vocalement et interprétativement, prouvant qu’elle avait réussi à approuver la chanson malgré les difficultés qu’elle avait rencontrées au début de la semaine.

Des progrès clairs

Dans le cas de Nia Correia avec “El triste”, la candidate a de nouveau montré l’énorme puissance de sa voix, cette fois plus raffinée et confiante que lors de la passe précédente. Cependant, au niveau de l’interprétation, il manquait peut-être un peu plus de sensation qui a réussi à se déplacer et à transmettre de manière plus impressionnante, ce qui n’a pas trop nui à ce qui était une performance brillante. Anaju, dont le thème “Inévitable” a rendu très difficile cette semaine, n’a pas subi le même sort. La concurrente n’a pas pu être précise avec le réglage, quelque chose qui lui est déjà arrivé lors de la première passe, dans ce qui semble être un combat clair au niveau interprétatif et vocal.

Le changement de Flavio lors de sa performance de “Suspicious Minds” était plus qu’évident dès la première passe, dans laquelle Guix était particulièrement déçu de voir un concurrent manquer d’énergie. Quelque chose de très différent de ce que Flavio a montré dans la deuxième passe, où il a de nouveau mis en évidence la puissance et le succès de sa voix, sans toutefois donner de grandes surprises. De son côté, Bruno a distillé beaucoup d’énergie et de bonnes vibrations lors de sa performance avec “Je veux avoir ta présence”, un thème qu’il a dû répéter en jouant sur la mauvaise base. Pendant sa performance, le candidat a mieux réussi que lors de la passe précédente au niveau vocal, en dotant la représentation d’une certaine présence accrue, comme l’a demandé Mamen Márquez.

“Beaucoup mieux”

Les garçons de ‘OT 2020’ lors de la performance de groupe dans le deuxième col du micro du Gala 9

Samantha a été la dernière à jouer avec “Millionària”, déjà debout après sa convalescence, ce à quoi la candidate s’est montrée particulièrement enthousiaste. En fait, le candidat était beaucoup plus lâche et plus heureux que dans la passe précédente, où elle devait agir assise. À cela s’ajoutait le fait que, comme il avait été recommandé, il vocalisait beaucoup mieux, donnant plus de force à la chanson, qui, avec son attitude, a réalisé une très bonne performance de clôture, avant la performance de groupe avec “Hey ya”. Dans celui-ci, les candidats ont déjà intégré la chorégraphie travaillée avec Vicky Gómez, bien qu’avec des aspects à améliorer, ce qui ne signifie pas qu’ils ont reçu les félicitations de Noemí Galera. “En général, tout va beaucoup mieux, merci beaucoup. Oui, amis et amis”a félicité le directeur.

