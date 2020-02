Samara Weaving tire un lance-roquettes dans un nouveau clip de ‘Guns Akimbo’

Réalisateur Jason Lei Howden‘S bonkers action-comédie Guns Akimbo frappe certains théâtres et On Demand on 28 février 2020, et un nouveau clip amusant est arrivé aujourd’hui.

Dans Guns Akimbo, «Miles» (Daniel Radcliffe) L’existence ringarde en tant que développeur de jeux vidéo prend une tournure dramatique quand il se fait prendre par inadvertance comme le prochain concurrent de SKIZM, un gang clandestin qui diffuse en direct des matchs de la vie réelle.

“Même si Miles excelle à fuir tout, cela ne l’aidera pas à survivre à Nix (Samara Weaving), un tueur au sommet de son art. »

Miles dépasse un lance-roquettes portant Nix dans ce dernier clip de Guns Akimbo, mais cela ne l’empêchera pas de tirer ce lance-roquettes sur la prochaine cible disponible…

Vendredi prochain, le film sortira dans les salles suivantes:

NYC | Cinéma Village

Los Angeles | Arclight Culver City, Arclight Sherman Oaks, Arclight Hollywood, Alamo Drafthouse Downtown

Atlanta | Studio Movie Grill Marrieta

Boston | Arclight Boston

Chicago | Studio Movie Grill Chatham, Arclight Chicago, Music Box Theatre

Dallas | Studio Movie Grill Spring Valley, Alamo Drafthouse Richardson

DC | Arclight Bethesda, Columbus, Gateway Film Center

Duluth MN | Zinema 2

Ft Collins | Cinéma lyrique

Houston | Studio Movie Grill Pearland

KC | Screenland Tapcade

Knoxville | Cinéma central

Minneapolis | Alamo Drafthouse Woodbury

Nassau Bahamas | Fusion 9

Orlando | Studio Movie Grill Sunset Walk, Villages Barnstorm

Philadelphie | Studio Movie Grill Upper Darby

Phoenix | Studio Movie Grill Scottsdale, FilmBar

Pittsburgh | Théâtre Harris, Parkway Theatre

Tampa | Studio Movie Grill Tampa

Tucson | Cinéma Loft

Vancouver WA | Théâtre Kiggins

Rafael Motamayor de Bloody Disgusting a revu Guns Akimbo de sa première mondiale TIFF et l’a appelé un film «à haute énergie» qui «offre une action de jeu vidéo amusante et stupide».