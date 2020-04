Samedi soir en direct revenant ce week-end avec un nouvel épisode / film

Saturday Night Live n’est qu’une des dizaines d’émissions qui ont connu une interruption de production en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus aux États-Unis et dans le monde. Étant donné que le spectacle est filmé avec un public en direct et est produit en l’espace d’une seule semaine avec une équipe d’écrivains et une équipe complète, on pensait que SNL serait fermé jusqu’à la fin de la pandémie. Mais à la suite du réveil de la télévision tard le soir avec des épisodes spéciaux de distanciation sociale, nous verrons samedi soir en direct revenir ce week-end.

NBC a annoncé la nouvelle du retour de Saturday Night Live à 23h30. Plage horaire EST ce week-end avec du contenu produit à distance, y compris des croquis mettant en vedette la distribution et une nouvelle édition de Weekend Update. Cependant, à l’heure actuelle, la durée de l’épisode et la question de savoir si les croquis seront effectivement réalisés en direct restent à voir. Mais producteur exécutif Lorne Michaels pense clairement qu’ils peuvent y arriver, et ils n’ont pas manqué de matériel de coronavirus malgré plusieurs croquis dédiés à la pandémie dans le dernier épisode avant la pause, mettant en vedette l’hôte Daniel Craig.

Les talk-shows de fin de soirée sont un peu plus faciles à faire revivre car ils reposent principalement sur un seul hôte et des invités célèbres. Même si la valeur de production n’est pas là, la formule de l’émission reste en grande partie intacte. Mais Saturday Night Live peut-il produire des esquisses entièrement formées via Zoom ou d’autres services de téléconférence? Peut-être qu’ils ont trouvé un moyen d’utiliser les restrictions à leur avantage de façon comique, un peu comme cette idée de comédie à venir des deux producteurs exécutifs de The Office.

Honnêtement, je suis surpris que NBC n’ait pas simplement essayé de ramener SNL sous la forme des épisodes d’une demi-heure de mise à jour du week-end qu’ils faisaient de temps en temps pendant les étés. Ce serait facile à réaliser à distance, et il y a beaucoup d’événements en cours à brochette avec des one-liners de Colin Jost et Michael Che.

Cependant, Michael Che a été frappé un peu plus près de chez lui par la pandémie depuis le décès de la grand-mère du Che en raison de complications liées au coronavirus. Le comédien a posté le décès de sa grand-mère sur Instagram, mais a depuis supprimé tous ses messages. De plus, SNL a été touché par une autre victime Hal Willner, producteur de disques producteur de musique de longue date pour tous les sketchs de la série, est également décédé récemment de complications qui seraient liées au coronavirus.

Étant donné que nous examinons généralement les nouveaux épisodes de Saturday Night Live, revenez ce week-end pour avoir notre point de vue sur ce surprenant renouveau de la série. Peut-être qu’ils rassembleront même une cavalcade d’invités spéciaux surprise à distance afin de remonter le moral de tout le monde. À quel point serait-il amusant de mettre en quarantaine Wayne’s World s’ils pouvaient le réussir? Si cela ne fonctionne pas, nous pouvons toujours voir ce que le comédien Ian Abramson fait avec sa propre interprétation de SNL qu’il fait depuis que la série a été interrompue.

