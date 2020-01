Sami Outalbali va secouer la vie à Moordale dans la saison 2! – HITC

L’éducation sexuelle revient sur Netflix pour la saison 2 avec un nouvel ajout énorme à la distribution!

À son arrivée en janvier 2019, personne ne savait vraiment à quel point l’éducation sexuelle serait un succès pour Netflix.

La comédie dramatique en milieu scolaire a reçu des éloges instantanés pour son style unique et sa gestion compétente des problèmes sexuels difficiles.

Il n’est pas surprenant, en février 2019, qu’une deuxième saison de l’émission ait été commandée par Netflix et maintenant, cette deuxième saison est enfin là.

La saison 2 de l’éducation sexuelle est arrivée!

Après le succès surprise de la première saison de Sex Education, un deuxième lot d’épisodes était presque assuré et la date de sortie de la saison 2 a été confirmée le 17 janvier 2020.

La saison 1 a laissé le sort de plusieurs personnages dans l’air, Maeve (Emma Mackey) manquant apparemment sa chance avec Otis (Asa Butterfield) alors qu’il est tombé amoureux d’Ola (Patricia Allison).

Les fans regarderont sans aucun doute avec un vif intérêt pour voir si la paire se retrouve ensemble à un moment donné de la saison 2.

Le nouveau personnage Rahim semble prêt à faire bouger les choses

Les bandes-annonces nouvellement publiées pour la deuxième saison de Sex Education nous ont présenté l’un des nouveaux arrivants de la série, un personnage du nom de Rahim qui fait rapidement tourner la tête à Moordale et peut être vu en train de se connecter avec Eric dans la bande-annonce, quelque chose qu’Adam n’apparaît pas trop heureux quand Eric et Rahim sont vus ensemble.

Rahim, qui est un nouveau venu de France, est interprété par l’acteur de 20 ans Sami Outalbali, un nom que peu de gens auront entendu parler au Royaume-Uni mais qui est définitivement à surveiller.

Dans quoi d’autre Sami Outalbali était-il?

Malgré son jeune âge, Sami commence rapidement à construire un impressionnant CV de rôles d’acteur et verra sans aucun doute l’éducation sexuelle comme une chance de percer sur la scène internationale.

Son premier grand rôle d’acteur est venu dans la série télévisée française 2012 Vive la colo! dans lequel il est apparu en six épisodes.

Suite à cela, les deux plus grands rôles de Sami à ce jour sont venus dans la série télévisée Les Grands (Grown Ups) et l’original de Netflix Mortel qui a impressionné le public français et sans aucun doute aidé Sami à gagner sa place dans le casting de Sex Education.

La saison 2 de l’éducation sexuelle de Netflix, mettant en vedette Sami Outalbali dans le rôle de Rahim, est arrivée sur Netflix le 17 janvier.

