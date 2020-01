Samsung a présenté ses nouveaux humains artificiels avec émotion

La filiale de Samsung nommée d’après le laboratoire de bandes dessinées, Star Labs, a présenté un nouveau produit: un être humain artificiel nommé Neon, et à qui la société Il ne veut pas être considéré comme un assistant virtuel mais plutôt comme un bon ami. Samsung veut que nous pensions que ce n’est pas Siri, Alexa ou Google Assitant. S’assurer qu’il peut «montrer des émotions et de l’intelligence» et affirmer qu’il est capable de «se connecter et d’en apprendre davantage sur nous, d’acquérir de nouvelles compétences et d’évoluer». C’est très, très déroutant, étant donné qu’il s’agit simplement d’un avatar avec l’apparence d’un être humain.

Ce lundi de Las Vegas, Nevada, Samsung a finalement dévoilé après des fuites de teasers (qui ont généré beaucoup d’incertitude et n’étaient rien d’autre que du matériel simulé à des fins d’illustration) qui son nouveau projet est une sorte de chatbot “qui se comporte comme une vraie personne” et qu’ils peuvent être personnalisés pour effectuer différentes tâches, comme être consultés “avec une latence inférieure à quelques millisecondes”, dit-il.

La technologie derrière ces humains virtuels est un logiciel appelé Core R3, et qu’en théorie c’est ce qui permet aux Néons de «créer de manière autonome de nouvelles expressions, de nouveaux mouvements, de nouveaux dialogues, complètement différents des données capturées d’origine», comme l’explique Pranav Mistry, PDG de Star Labs.

Nous ne savons pas à quel point ils peuvent être utiles dans la vie réelle, mais la société affirme que dans un “avenir proche”, un néon pourrait servir de conseiller financier ou même d’assistant médical personnel. Bien que le plus intrigant serait de les voir comme des présentateurs de télévision ou des acteurs de cinéma (qui est même déjà un projet en cours de développement par le biais de CGI). Mais oui, Samsung insiste sur le fait qu’ils peuvent devenir de bons compagnons.

