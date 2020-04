Samuel L. Jackson des Avengers dit aux gens de rester à la maison dans une nouvelle vidéo

La star des Avengers, Samuel L. Jackson, a exhorté les gens à rester à la maison pendant la pandémie de coronavirus dans une nouvelle vidéo.

Afin de ralentir la propagation du coronavirus et d’aider à aplanir la courbe, les gens du monde entier restent à l’intérieur et pratiquent la distanciation sociale. Malheureusement, tout le monde n’écoute pas les conseils des professionnels de la santé et continue de se rassembler en groupe malgré le danger pour eux-mêmes et pour les autres.

Maintenant, Samuel L. Jackson a raconté une nouvelle version du livre d’Adam Mansbach intitulé Go the F ** k to Sleep pour implorer les téléspectateurs de rester à la maison pendant la pandémie. La star des Avengers a lu cette nouvelle interprétation du livre lors de son apparition sur Jimmy Kimmel Live et le poème blasphématoire fournit des conseils judicieux pour réduire le risque d’être exposé au coronavirus.

Vous pouvez regarder Samuel L. Jackson lire le nouveau poème dans la vidéo ci-dessous.

Source: Jimmy Kimmel en direct

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.