Samuel L. Jackson dit aux fans de s’auto-isoler avec une vidéo hilarante sur la bombe F

Samuel L. Jackson – mieux connu ces dernières années sous le nom de Nick Fury dans le MCU – a rejoint une liste croissante de célébrités de haut niveau qui utilisent les médias sociaux pour apporter de l’humour et du divertissement aux fans au milieu de la pandémie de coronavirus COVID-19.

L’acteur, célèbre pour son utilisation libérale des bombes F dans la conversation, s’est rendu sur Twitter dans une vidéo de Culture Crave pour lire un poème disant à tout le monde, vous l’aurez deviné, de «rester le f * ck à la maison». Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous:

Samuel L. Jackson dépose un poème sur le coronavirus

Arnold Schwarzenegger a également diffusé des messages en ligne à plusieurs reprises, demandant à tout le monde de pratiquer la distanciation sociale et implorant les briseurs de printemps pour éviter les rassemblements de masse cette année alors que le virus continue sa propagation rapide à travers le monde. Pendant ce temps, l’acteur de Star Trek William Shatner a utilisé son temps en quarantaine pour publier quelques parodies de ses journaux de capitaine de l’émission originale, et Ryan Reynolds a utilisé son célèbre sarcasme pour souligner avec humour que les vrais héros de cette épidémie seront soyez toujours les professionnels de la santé et non les célébrités.

COVID-19 a désormais infecté plus de 920 000 personnes dans le monde et est responsable de près de 50 000 décès. Les États-Unis, quant à eux, servent d’épicentre avec 210 000 cas. Alors que l’épidémie ne fait que s’aggraver, les gouvernements du monde entier ont imposé des interdictions de voyager et des mesures sociales pour tenter d’aplanir la courbe et d’atténuer le stress des hôpitaux surpeuplés qui se battent désespérément pour maintenir leurs approvisionnements.

Cela ne fera qu’empirer avant de s’améliorer aussi. Cela dit, suivez les sages conseils de Samuel L. Jackson en restant le f * ck à la maison, en gardant vos mains lavées et en frappant le bureau comme le reste d’entre nous. Et comme toujours, restez à l’écoute ici pour plus que la situation continue de se dérouler dans les semaines et les mois à venir.