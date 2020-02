Samuel L. Jackson et Chris Rock ensemble dans le premier aperçu de ‘Spiral’

Sans aucun doute, nous sommes dans une période assez intéressante pour les films d’horreur, d’une part, nous avons des réalisateurs qui risquent de nous raconter de nouvelles histoires et, d’autre part, ils prennent des franchises célèbres dans ce genre pour leur donner une nouvelle vie. Dans ce dernier côté est Saw, qui après beaucoup de suites (la grande majorité n’est pas nécessaire), etsont sur le point d’étendre cet immense univers avec un film appelé Spiral.

Profitant du battage médiatique qui existe toujours chez des personnages comme Jigsaw et le terrible jeu macabre, ce nouveau film est né qui est joué et produit par Chris Rock et Samuel L. Jackson. Après une fuite d’une remorque alléguée il y a quelques jours, enfin nous avons le premier aperçu de ce film qui donnera apparemment de quoi parler car c’est la chose la plus intéressante que nous ayons vue de cette franchise depuis longtemps.

Dans la bande-annonce de Spiral présentée le 5 février, nous voyons Zeke (Personnage rock) un policiers qui enquêtent sur une énorme chaîne de crimes violents qui se sont produits dans leur ville. Comme il entre dans tout ce mystère, Zeke se termine au milieu d’un jeu tordu plein de morts et d’abus psychologiques et physiques. Une vraie terreur est ce que nous allons vivre avec cette cassette.

Le rôle de Samuel L. Jackson est très important pour l’intrigue, car il sera comme le guide et mentor de Chris Rock lors de cet immense cauchemar. Le film est réalisé par Darren Lynn Bousman (qui nous a apporté d’autres films de la franchise tels que les parties 2,3 et 4) et en plus de Rock et Samuel, le reste du casting principal le complète Max Minghella et Marisol Nichols.

Spiral sortira le 15 mai Dans la grande majorité des cinémas du monde et sans plus attendre, nous vous laissons la bande annonce officielle de ce film à vérifier, si vous osez: