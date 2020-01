Samuel Spitale et Matt Black dans le livre Star Wars de Sideshow

Interview CS: Samuel Spitale et Matt Black sur Insight & Sideshow’s Star Wars: Collecting a Galaxy

Après avoir dévoilé un premier aperçu des éditions Insight et Sideshow Collectibles » Star Wars: collectionner une galaxie, ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec l’auteur Samuel Spitale et le directeur artistique / sculpteur de Sideshow Matt Black du livre! Découvrez l’interview ci-dessous!

Découvrez l’étonnante collection de sculptures de Star Wars de Sideshow Collectibles d’une toute nouvelle façon avec Star Wars: Collecting a Galaxy: The Art of Sideshow Collectibles, un livre de luxe qui explore l’incroyable talent artistique derrière la vaste collection de sculptures emblématiques de Star Wars de Sideshow. Vous pouvez récupérer votre copie du livre ici!

Sideshow Collectibles immortalise les personnages de Star Wars préférés des fans depuis plus d’une décennie avec leurs sculptures extraordinaires et uniques en leur genre. Maintenant, Star Wars: Collecting a Galaxy: The Art of Sideshow Collectibles qui célèbre le talent artistique qui permet de capturer la véritable essence de ces personnages emblématiques et la passion et le dévouement qui leur donnent vie.

Avec une préface du légendaire créateur d’effets visuels Phil Tippett (qui a travaillé sur l’original Guerres des étoiles trilogie) et des illustrations de pré-production jamais vues auparavant et des idées exclusives des équipes de sculpture et de design sur la création de chaque pièce ainsi que des photographies dynamiques qui illuminent la puissance de leur travail, ce livre est la célébration ultime du voyage en cours de Sideshow dans le Guerres des étoiles galaxie.

Célèbre pour son dévouement sans faille à la qualité, Insight Editions est un éditeur de livres et d’objets de collection innovants qui repoussent les limites de la créativité, du design et de la production. À travers son célèbre film, télévision et programme de jeux, Insight s’efforce de produire des livres et des produits uniques qui offrent de nouvelles façons de dialoguer avec des personnages et des histoires préférés des fans.

ComingSoon.net: À quelle pièce de ce livre êtes-vous le plus connecté?

Noir mat: Cela peut sembler étrange d’en choisir un sur lequel je n’ai pas travaillé, mais le Jabba sur trône est absolument mon préféré. Chaque année pour Noël, j’ai demandé le monstre Rancor. Je ne l’ai jamais eu, mais le Père Noël m’a apporté Jabba, et j’ai adoré. Maintenant, avec la version Sideshow sur mon bureau, je ressens à nouveau ce sentiment d’enfance. Je ne m’attendais pas à être aussi captivé par ce jouet inattendu quand j’étais enfant, mais il a joué un grand rôle dans mon imagination et mon jeu. Cette version à l’échelle 1/6 me ramène vraiment à la maison chaque fois que je la regarde.

Samuel Spitale: Hmm, une question difficile! Tous ceux sur lesquels j’ai travaillé en tant que Product Development Manager chez Lucasfilm, ce qui représente environ 95% du livre! J’ai géré la licence Sideshow du premier jour en 2004 jusqu’en 2014, donc c’était incroyable de voir à quel point la gamme Star Wars était large et profonde au cours de ces dix années. Mes articles préférés ont changé à chaque sortie! Mais si je devais choisir quelques points saillants:

Figurines de 12 pouces: les figurines IG-88 et General Grievous m’ont vraiment bluffé. Ils étaient si éloignés du corps de la plate-forme, et leur ressemblance et leurs possibilités ont vraiment repoussé les limites de la ligne de 12 pouces.

Environnement de 12 pouces: Yoda’s Hut était très amusant en raison du nombre d’accessoires détaillés qui l’accompagnaient; probablement le plus de pièces pour un seul produit que nous avons fait.

Maquette à l’échelle 1/4: Yoda et Clone Trooper – J’ai adoré la composition. C’est comme si vous frappiez une pause sur le film.

Bustes grandeur nature: Voir Bossk et les têtes de garde gamorrean à cette échelle était tellement cool. Rien de tel n’avait jamais été fait auparavant pour ces personnages. Ils se sentaient vraiment réels.

Statues grandeur nature: Salacious Crumb. Parlez identique à la marionnette du film – et sculpté par le même artiste!

Polystone Dioramas: Embuscade sur Hoth – J’ai adoré cette pièce. Ce qui est génial, c’est qu’il peut être affiché sous n’importe quel angle. Cela fonctionne à 360 degrés. Et mon préféré: Fall of the Empire, où trois Ewoks abattent un stormtrooper. Il y a juste le bon mélange de fantaisie, d’action et de narration. “

CS: Les pièces Obi-Wan Mythos sont particulièrement appréciées des fans car elles présentent un personnage pendant une période que nous n’avons pas encore vue. Quels éléments des pièces Obi-Wan Mythos espérez-vous voir représentés dans la prochaine série Obi-Wan?

Noir: Cette statue a eu une GRANDE influence sur la communauté des fans. J’ai vu beaucoup de cosplays et de films de fans qui tirent l’influence des conceptions de Sideshow. J’espère vraiment voir certaines de ses difficultés en tant que gardien de l’un des derniers espoirs pour la galaxie de l’émission. Son armure posée sur son sac, un clin d’œil à son passé de guerre clone, est une si belle touche. Cela montre qu’il était autrefois un guerrier et un général. J’espère voir un aspect de cela dans l’émission.

CS: Un fan doit être vraiment investi dans ce personnage pour investir dans une pièce Legendary Scale ou Life Size. Quel genre d’amour supplémentaire les gens de Sideshow mettent-ils dans ces pièces?

Noir: Personnellement, je suis un grand fan de pièces grandeur nature. Des bustes aux Vaders grandeur nature! Ils donnent vraiment vie au personnage. Même pour un format aussi tronqué qu’un buste, nous essayons de capter l’énergie et la personnalité de ce personnage. Que ce soit le ricanement de Maul ou la présence menaçante de Kylo, ​​c’est quelque chose auquel je pense beaucoup lorsque je sculpte le sujet. Normalement, lorsque je sculpte un portrait, je passe du temps à faire l’expression du visage pour vraiment savoir comment il se sent et ressemble. Je fais même ça pour les méchants masqués. On dirait qu’une partie de cela se fait encore sentir.

CS: Y a-t-il une statue ou une figure de rêve de Star Wars que vous aimeriez voir créer Sideshow?

Noir: Eh bien, mon rêve de Rancor s’est réalisé. A part ça, j’aimerais personnellement voir plus d’EWOKS! Tout le monde sait qu’ils sont les vrais héros de la rébellion!

Spitale: Il y a quelques figurines de 12 pouces que j’aimerais voir constituer l’assortiment actuel, comme un soldat rebelle qui peut être décoré avec des équipements de combat Hoth, mais qui fonctionne également en version jumelée pour représenter le personnel de la base d’écho. J’adorerais voir un Han Solo ultime similaire à leur récent Luke Skywalker, qui incluait tous ses changements de costumes de Le retour des Jedi; un Han avec un gilet amovible et un trench serait génial. Et Walrus Man serait un excellent ajout aux extraterrestres Cantina, mais seulement s’il vient avec un bras coupé!

CS: Quel est quelque chose de surprenant que vous ignoriez sur le processus Sideshow avant de faire ce livre?

Spitale: Je pense que ce qui m’a le plus frappé en travaillant sur ce projet, c’est de voir l’évolution du produit au cours des 15 dernières années. Ce livre est une histoire visuelle qui illustre comment les progrès technologiques ont permis aux artistes du Sideshow de capturer la ressemblance et les détails d’une manière que nous n’aurions pas pu imaginer au cours des premières années. Ils se surpassent continuellement avec chaque nouvel article publié, et j’ai hâte de voir ce qu’ils feront ensuite. “