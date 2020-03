San Diego Comic-Con à risque de coronavirus

Le monde du geek a remporté son premier grand succès de l’année en raison de Pandémie de coronavirus COVID-19, Comic-Con, organisateur de WonderCon et San Diego ComicCon, Il a décidé de reporter sa première convention de l’année pour éviter plus d’infections aux États-Unis.

“Pour protéger la santé publique et réduire le taux de transmission du COVID-19, le Département californien de la santé publique a annoncé une recommandation selon laquelle les réunions et événements de plus de 250 personnes devraient être reportés ou annulés. Comic-Con (organisateur WonderCon) se conformera à cette recommandation. Par conséquent, WonderCon Anaheim, prévue du 10 au 12 avril 2020 à Anaheim, en Californie, sera reportée à une date ultérieure », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Comic Con a déclaré qu’ils continueront de travailler avec des responsables à San Diego pour savoir si le SDCC de cette année sera reporté, cela aura lieu cet été; 23-26 juillet 2020, mais jusqu’à présent aucune décision n’a été prise.

“Nous exhortons tout le monde à suivre les recommandations établies par les Centers for Disease Control and Prevention et leurs autorités sanitaires locales”, a-t-il demandé.

