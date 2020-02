Sanaa Lathan à la voix de Catwoman pour la saison 2 de Harley Quinn de DC Universe

Sanaa Lathan interprètera Catwoman pour la deuxième saison de la série animée Harley Quinn de DC Universe.

La série Harley Quinn de DC Universe s’est récemment terminée avec le personnage titulaire qui a apparemment tué le Joker et sauvé son meilleur ami, Poison Ivy. La série DC Universe a été renouvelée assez rapidement et il semble que Catwoman rejoindra bientôt la mêlée. Les showrunners de Harley Quinn Justin Halpern et Patrick Schumacker ont récemment révélé que Catwoman serait impliquée dans la deuxième saison et serait exprimée par Sanaa Lathan.

L’année dernière, Sanaa Lathan elle-même a révélé qu’elle interpréterait Catwoman au American Black Film Festival. La Catwoman de Sanaa Lathan, cependant, n’est pas apparue dans la première saison de la série DC Universe. On ignore actuellement l’ampleur du rôle que jouera Catwoman de Sanaa Lathan dans la deuxième saison de la série.

Voici le synopsis de Harley Quinn de DC Universe:

Harley Quinn suit les aventures de Harley après sa rupture avec le Joker et se lance seule dans cette nouvelle comédie animée pour adultes. Avec l’aide de Poison Ivy et d’une équipe hétéroclite de castoffs de DC, Harley essaie de gagner un siège à la plus grande table de la méchanceté: la Légion du Destin.

Harley Quinn présente les talents de voix de Kaley Cuoco en tant que Dr Harleen Quinzel / Harley Quinn, Lake Bell en tant que Dr Pamela Isley / Poison Ivy, Diedrich Bader en Bruce Wayne / Batman, Alan Tudyk en tant que Joker, Ron Funches, Wanda Sykes, Natalie Morales , Jim Rash, Giancarlo Esposito, Jason Alexander, JB Smoove, Tony Hale en tant que Dr Edgar Cizko / Doctor Psycho, Christopher Meloni en tant que commissaire James Gordon et Rahul Kohli en tant que Dr Jonathan Crane / Scarecrow avec la saison deux en ajoutant Sanaa Lathan en Catwoman et Spider-Man 2 étoiles Alfred Molina comme M. Freeze.

La deuxième saison de Harley Quinn sera présentée le 3 avril sur DC Universe.

Source: Comicbook.com

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!