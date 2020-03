Sanchez! Homer Simpson est devenu mexicain le 20 mars

En 1989, la première saison des Simpsons est sortie, l’une des plus longues séries de l’histoire de la télévision. Et ce qui est impressionnant, c’est que malgré tant de saisons (31 au total), des centaines d’épisodes et des milliers d’histoires, les gens continuent de les prendre comme référence avec des parties très spécifiques de certains des épisodes.

Et c’est ainsi que les Simpsons ont prédit d’énormes situations aux États-Unis et dans le monde. comme le triomphe de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et bien que toutes ne soient pas des prédictions, oui Il aborde des questions qui font partie de la vie réelle, comme la présence de Mexicains aux États-Unis travaillant dans des situations qui vont plus vers l’exploitation par le travail qu’autre chose.

Et c’est ce qui a été présenté dans l’épisode “On a Clear Day I Can’t See My Sister” de la saison 16 des Simpsons où Homero devient Homero Sánchez, un mexicain avec une moustache et un chapeau.

Mais, Comment Homer devient-il mexicain? Va faire du shopping avec Marge au grand magasin appelé Sprawl-Mart, et là, ils découvrent que le grand-père travaille. Lorsqu’il est blessé, Homer prend sa place comme ces gars du supermarché qui accueillent les gens. Homer le fait très bien et y travaille toujours.

Son patron lui dit qu’il va lui donner le poste. C’est le “rêve” d’Homère car il y a quelques secondes, il a appris qu’il y avait une telle position … parce qu’Homère. Mais les conditions de travail sont horribles: des heures supplémentaires sans recevoir un sou. À quoi Homer refuse catégoriquement.

Son patron menace de le renvoyer au Mexique et lui montre une pièce d’identité avec une photo d’Homero Sánchez avec une moustache et un chapeau. La date d’émission est du 20 mars de nationalité MEXICAINE et délivré par le MEXIQUE, sans accent.

À la fin de l’épisode de “Par temps clair, je ne peux pas voir ma sœur”, “Tijuana Taxi” de Herb Alpert est entendu en arrière-plan. La saison 16 de The Simpsons a été télévisée de la fin 2004 au premier semestre 2005 et compte 21 épisodes au total.