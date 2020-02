Sand Adam Sandler parle de son snob aux Oscars lors des Film Independent Spirit Awards

Adam Sandler

Sandler a remporté le prix du meilleur protagoniste masculin pour «Uncut Games» et n’a pas cessé d’envoyer un message à l’Académie.

Adam Sandler a plaisanté sur sa “personnalité indépendante qui brillera pour toujours”, en remportant samedi le prix du meilleur protagoniste masculin pour son rôle dans Uncut Gems aux Film Independent Spirit Awards 2020.

L’acteur de 53 ans a perdu une nomination aux Oscars pour sa performance acclamée dans le thriller, mais lorsqu’il est monté sur scène lors de la cérémonie à Santa Monica, en Californie, samedi (8 février 2020), il en a profité pour faire un commentaire ponctuel sur snub.

“Je tiens à remercier mes collègues candidats, qui seront connus pour toujours comme les gars qu’ils ont perdus face au fichu roi Adam Sandler”, a-t-il plaisanté, avant de monter dans son snob Oscar.

“Vous savez, il y a quelques semaines, quand j’ai été rejeté par l’Académie, cela m’a rappelé quand j’ai brièvement fréquenté le lycée et a été ignoré par la catégorie superlative très convoitée de l’annuaire, Most Handsome”, se souvient-il. «Mais mes camarades de classe m’ont honoré de la désignation prétendument moins prestigieuse de la meilleure personnalité. Et ce soir, en regardant autour de cette salle, j’ai réalisé que les Independent Spirit Awards sont les prix de la meilleure personnalité hollywoodienne. »

Il a ajouté: “Alors, que toutes ces têtes de plumes, ces débiles, ces fils de putes obtiennent leurs Oscars demain soir … Leur apparence attrayante s’estompera avec le temps, tandis que nos personnalités indépendantes brilleront pour toujours!”

chargement …

Lien source