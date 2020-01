Sandra Barneda nie que c’était une option pour présenter «MyHyV» et apprécie le rôle de Nagore Robles

Cela ne fait que quelques jours que la première de «L’île des tentations», la nouvelle émission de téléréalité Mediaset, présentée par Mónica Naranjo et diffusée sur Cuatro et Telecinco. Suivant la piste de “ Big Brother ”, le format a également son propre débat auquel participent non seulement des visages connus sous le nom de Sofía Suescun, Ylenia ou Alejandra Rubio, mais la chef d’orchestre, Sandra Barneda, discuter avec certains membres de la famille et amis des candidats pour savoir ce qu’ils pensent de l’étape qu’ils font sur l’île.

Sandra Barneda, animatrice de «Le débat des tentations» et Nagore Robles, animatrice de «MyHyV»

Après avoir remplacé Emma García en été à la tête de “Viva la vida”, on peut dire que Barneda revient avec les batteries chargées à Telecinco et avec un grand enthousiasme d’avoir été choisi pour présenter “Le débat des tentations”: “Je suis très enthousiasmé par le projet. Parler des émotions des couples, de la jalousie, de l’amour sous toutes ses formes et de ce qui nous arrive quand nous sommes en couple et ne contrôlons pas ce qui vous arrive est quelque chose d’intéressant et de beau “, a déclaré le catalan aux médias dans La présentation du format.

Barneda a également eu le temps de clarifier que la possibilité qu’elle se soit mise devant “les femmes et les hommes et vice versa” n’a jamais été envisagée: “Jamais, la possibilité d’être un présentateur de «MyHyV» n’a jamais été présentée“, explique-t-il dans une interview à Que me dites-vous!” Je n’ai jamais été dans la liste restreinte et cela ne m’a jamais été communiqué. “

Le travail de Nagore

Bien qu’elle ait mis fin à sa relation amoureuse avec Nagore Robles il y a quelques mois, Barneda est ravie de l’idée qu’elle ait été choisie pour présenter le programme de rencontres de Cuatro: “Je pense que Nagore était la personne, je l’aime et je suis ravi que ce soit le cas“, la journaliste a déclaré en même temps qu’elle souhaitait toute la chance du monde à son ex-partenaire dans ce projet.

.