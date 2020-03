Sandra Bullock a secrètement fait don de millions de dollars pour aider en cas de catastrophe et personne ne l’avait remarqué

La star hollywoodienne a un grand coeur

Sandra Bullock est une star déjà consacrée dans le show-business américain. Il a récemment attiré l’attention des médias car fait don d’un demi-million de dollars à une œuvre caritative. La moitié a été reçue par The Human Society et l’autre moitié par la Croix-Rouge internationale, le tout au profit des victimes des incendies en Californie.

Dans un article publié par Bullock, elle a déclaré que la dévastation qu’elle avait vue en Californie lui avait brisé le cœur et que cela l’avait incitée à prendre cette mesure.

Les actions de Sandra Bullock en ont surpris plusieurs. Son grand geste a été applaudi par tout le monde dans ce moment de besoin.

Seuls ceux qui connaissent vraiment l’actrice savent que ce n’est pas la première fois qu’elle fait quelque chose de façon altruiste, car elle soutient diverses causes depuis des années sans rien publier à ce sujet:

En 2001, après le bombardement des tours jumelles, elle et d’autres célébrités ont financé un groupe de nettoyage et de sauvetage pour aider les personnes qui cherchaient à travers les décombres. Puis, lors d’un téléthon organisé pour collecter des fonds pour la reprise du 11 septembre, il a fait don de 1 million de dollars de son propre argent.

En 2004, lors de la catastrophe du tsunami en Indonésie, Sandra s’est consacrée à donner un autre million de dollars qu’elle a joint à trois millions de francs suisses pour aider les personnes touchées.

En 2005, lors des effets de l’ouragan Katrina, l’actrice a de nouveau fait un don à la Croix-Rouge pour la soutenir dans son travail. Ils ont livré plus de 68 millions de repas et aidé plus d’un million de familles avec des fonds pour résoudre la catastrophe. Il a également fait don de 25 000 à la reconstruction de l’école Warren Eason, c’était la plus ancienne école de la Nouvelle-Orléans et l’ouragan a été détruit.

En 2010, le tremblement de terre en Haïti a fait plus de 300 000 victimes et laissé d’autres personnes pratiquement sans logement. Bullock a de nouveau fait don d’un million de dollars à l’organisation “Médecins sans frontières” pour soutenir l’accès des habitants à la santé.

Le tremblement de terre et le tsunami de 2011 au Japon ont été les plus importants que le pays ait jamais connus et les quatrièmes en importance au monde. Cette catastrophe a fait 15 000 morts confirmées et 2 500 n’ont pu être retrouvées. Bullock a de nouveau fait don d’un million de dollars aux victimes qui ont perdu quelqu’un dans ce tremblement de terre.

La charité de l’actrice a été vue à de nombreuses reprises, mais elle n’a pas voulu utiliser de don pour se faire de la publicité, elle le fait du fond du cœur. Partagez le grand amour de Sandra pour son voisin.

