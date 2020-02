Sandra Cervera revient dans «Le secret du vieux pont» avec son personnage Emilia Ulloa

Sandra Cervera revient sur “Le secret du vieux pont”, la série qu’il a quittée il y a près de deux ans. Il jouera à nouveau Emilia Ulloa, le rôle le plus ancien de sa carrière après sept années l’interpréter La série Antena 3 a subi des changements majeurs dans la distribution au début de la saison avec la somme d’un grand nombre de personnages, ce qui a également Il a laissé la porte ouverte juste autour d’autres visages familiers comme c’est le cas rapporté par El Televisero et confirmé par FormulaTV.

Les personnages d’Emilia Ulloa et Alfonso Castañeda dans ‘Le secret du vieux pont’

Le couple de fiction formé par Emilia Ulloa et Alfonso Castañeda fui du Vieux Pont à Paris d’oublier son passé avec le général Pérez de Ayala. Maintenant, étant Mme Emilia Ulloa Balboa de Castañeda, revient en ville créant un grand choc à la surprise de ses voisins. La raison derrière cela peut être découverte fin mars, lorsque la réapparition est prévue. En novembre 2018, les deux personnages ils étaient déjà dans certains chapitres spécifiques, mais cette fois Emilia revient pour rester.

A ce moment de la série, Sandra Cervera Il a notamment travaillé dans la chaîne régionale valencienne À Punt, pariant sur la fiction valencienne comme «Diumenge Paella», une comédie sur la vie de famille, ou «Açò és un destarifo». Dans la chaîne aussi a fait partie du jury de l’émission de talents ‘Family duo’. Au niveau national, le camée se démarque dans ‘Paquita Salas‘se faisant sur le tournage de’ The Secret of Old Bridge ‘.

“Revenir à la série ne serait pas un pas en arrière”

Sandra Cervera était sur FormulaTV pour revoir sa carrière professionnelle et commenter tous ses nouveaux projets. Dans cette interview, il a déjà déclaré que “revenir à la série ne ferait pas un pas en arrière“, même s’il réalise tout autre projet,” Le secret du vieux pont “sera toujours sa maison. C’était sa première expérience télévisuelle nationale après de nombreuses années à Valence et donc sera toujours reconnaissant.

