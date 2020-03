Sandra Diaz-Twine a admis que sa “ cupidité pour un jeton d’incendie ” avait conduit à sa chute

Après avoir encadré les nouveaux naufragés sur Survivor: Island of the Idols, Sandra Diaz-Twine est revenue pour la saison suivante pour affronter 19 autres anciens champions de Survivor pour un prix en espèces de 2 millions de dollars. Même si Sandra est entrée dans le jeu avec la plus grande cible dans le dos en tant que seule double gagnante, personne n’a mentionné son nom, et elle semblait assez jolie dans la majorité. Cependant, elle a admis que sa «cupidité pour un jeton d’incendie» avait entraîné sa chute prématurée.

Sandra Diaz-Twine | Timothy Kuratek

[SPOILER ALERT: This article contains information released in Survivor 40: Winners at War Episode 6.]

Sandra Diaz-Twine a voté contre «Survivor 40: Winners at War» Episode 6

Dans l’épisode 5, les tribus ont échangé et NuDakal était composé d’anciens membres de Dakal, Sandra Diaz-Twine, Kim Spradlin-Wolfe et Tony Vlachos, avec les anciens tribus de Sele Jeremy Collins et Denise Stapley.

Ils ont remporté leur premier défi d’immunité mais ont perdu le second, les envoyant ainsi qu’une autre tribu au Conseil tribal dans une double élimination. Parce que Sandra était confortablement assise dans la majorité et avait une idole d’immunité qui n’aurait aucun pouvoir après cette nuit, elle a conclu un accord avec Denise Stapley.

Les dames ont convenu que Sandra échangerait son idole d’immunité à Denise, ne sachant pas que la championne des Philippines possédait déjà sa propre idole, pour deux jetons de feu; un avant le conseil tribal et un après.

Sandra a informé Denise que tout le monde allait écrire son nom et qu’elle devait éliminer son compagnon d’origine, Jeremy. Au lieu de cela, Denise a joué l’idole de Sandra sur elle-même et son autre idole sur Jeremy, et elle a écrit le nom de Sandra, envoyant à elle seule La Reine au bord de l’extinction.

Dans une interview d’avant-match avec Dalton Ross, écrivain de Entertainment Weekly, on a demandé aux candidats qui ils élimineraient s’ils pouvaient voter quelqu’un sur le champ. À juste titre, Denise a écrit le nom de Sandra parce qu’elle est la «reine d’origine» mais veut mettre fin à son «règne».

Sandra Diaz-Twine a admis que sa «cupidité pour un jeton d’incendie» avait entraîné sa chute

Dans un Inside the Episode, la double championne a expliqué qu’elle jouait toujours avec le style de jeu renommé “personne d’autre que moi” mais a choisi de “changer” et a essayé de bouger. Cependant, a-t-elle noté, «cela m’a vissé royalement.»

Sandra a expliqué qu’elle savait que son idole perdrait sa valeur après le Conseil tribal suivant et que Denise avait deux jetons de feu. Par conséquent, elle a passé un accord avec Denise, ne sachant pas que le vainqueur philippin avait déjà l’immunité.

La native de Washington a admis qu’elle voulait que Jeremy soit parti parce qu’il s’était lié avec Tony au sujet de leurs professions professionnelles, et elle est devenue jalouse. Sandra pensait également qu’elle «sauvait» Denise, mais la championne des Philippines n’en avait pas besoin.

De plus, Denise a écrit son nom comme pré-vote avant le début du match. Par conséquent, Sandra croit que Denise était «venue me chercher dès le premier jour» et a reconnu que la native de l’Iowa «l’avait jouée».

Même si la double championne a été éliminée le jour 16, le même jour de sa «disparition» sur Game Changers, cette fois était plus «misérable» pour elle parce qu’elle «s’est fait moi-même». Sandra a admis sa «cupidité pour un jeton d’incendie l’a consommée» au lieu de s’en tenir à sa méthode éprouvée «n’importe qui sauf moi».

Survivor 40: Winners at War est diffusé les mercredis à 20 h. EST sur CBS.