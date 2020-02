Sandra Oh dans la série Netflix de Benioff & Weiss – / Film

L’été dernier, les showrunners de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss a signé un accord massif de cinq ans avec Netflix d’une valeur de 250 millions de dollars, ce qui a précipité leur départ d’une galaxie très, très loin. Six mois plus tard, nous savons maintenant quel sera leur prochain grand projet au service de streaming.

Benioff et Weiss et son collègue producteur exécutif de Game of Thrones Bernadette Caulfield exécutive produira une nouvelle série dramatique appelée La chaise, qui jouera Sandra Oh. Actrice et dramaturge Amanda Peet écrira et servira de showrunner. Obtenez plus de détails ci-dessous.

Variety rapporte que la star de Killing Eve, Sandra Oh, fera la une d’une nouvelle série dramatique d’une demi-heure de six épisodes intitulée The Chair, qui “se concentre sur la présidence d’un département d’anglais dans une grande université”. Ce n’est pas grand-chose, mais nous voyons toujours Sandra Oh travailler plus, alors nous espérons que cette partie lui donnera beaucoup à mâcher. Jay Duplass (Transparent) serait également attaché à un rôle non divulgué.

Ce sera la première fois que Peet créera et servira de showrunner d’une série télévisée, bien que Variety souligne qu’elle a écrit plusieurs pièces de théâtre, dont «The Commons of Pensacola» et «Our Very Own Carlin McCullough». Elle est surtout connue comme actrice, ayant joué dans des choses comme Saving Silverman et The Whole Nine Yards. Elle faisait également partie de la troupe d’ensemble de Togetherness, l’excellente série HBO qui a été co-créée et produite par Jay Duplass, il semble donc que les anciennes co-stars changeront d’emploi cette fois-ci. Peet a co-écrit le pilote de The Chair avec Annie Julia-Wyman.

De plus, les fans de Killing Eve qui pourraient craindre que le casting de Sandra Oh ici ne signifie que Killing Eve est sur le point de sortir ne devraient pas s’inquiéter. Ce drame d’espionnage BBC America / AMC a déjà été renouvelé pour une quatrième saison avant sa troisième première saison à venir. C’est un grand succès pour ces réseaux, et les dirigeants ne semblent pas vouloir y mettre fin de si tôt, donc Oh devrait pouvoir apparaître dans les deux sans problème.

Bien que The Chair soit la première série que Benioff et Weiss produiront pour Netflix, ce ne sera pas le premier projet sur lequel ils ont travaillé pour le streamer depuis la fin de Game of Thrones. Plus tôt cette année, le duo a codirigé un stand-up spécial pour le vétéran de Saturday Night Live Leslie Jones, intitulé Leslie Jones: Time Machine.

