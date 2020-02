Sandra Oh jouera dans la comédie dramatique «The Chair»

Sandra Oh mettra de côté, au moins pendant un certain temps, ses aventures avec Villanelle pour dans un nouveau projet pour Netflix qui portera le titre de ‘The Chair’. La fiction, qui sera une comédie dramatique, vient de l’actrice Amanda Peet (‘Brockmire’) et les créateurs de ‘Game of Thrones’, Dan benioff et D.B. Weiss.

Sandra Oh et Amanda Peet

‘The Chair’ consistera en six épisodes d’une demi-heure qui suivront Oh dans le rôle de professeur au département d’anglais d’une université importante. Jay Duplass (‘Transparent’) participera également à la fiction, bien que les détails de son personnage soient inconnus.

Oh, qui est devenu célèbre pour son rôle dans ‘Grey’s Anatomy’, reste lié à «Killing Eve», qui a été renouvelé pour une quatrième saison mois avant la première de la troisième saison, prévue pour la prochaine 26 avril sur BBC America et AMC.

Premier job pour Netflix

Selon certains médias, le projet, qui deviendra Le premier emploi de Benioff et Weiss pour Netflix après la signature de son milliardaire consommé l’été dernier, il aurait déjà été présenté à HBO, lorsque le duo était lié à la chaîne câblée premium.

Peet, qui agira en tant que producteur exécutif du projet avec Benioff et Weiss, a co-écrit le pilote de «The Chair» avec Annie Julia Wyman. Ce sera la première série de l’actrice en tant que scénariste, qui a écrit deux pièces: “Les Communes de Pensacola”, sorti à New York en 2013, et “Notre propre Carling McCullough”, créé à Los Angeles en 2018.

‘The Chair’ rejoint une liste de nouveaux paris Netflix qui inclut le drame ‘Painkiller’ sur la crise des opioïdes, le thriller politique «Cigogne blanche» avec Tom Hiddleston, «Morceaux d’elle» dirigé par Toni Collette, une adaptation en véritable action manga «One Piece» et le drame «Sur le point» de Julie Delpy.

