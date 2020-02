Sandra Oh Netflix Dramedy d’Amanda Peet, créateurs de «GoT»

HISTOIRES CONNEXES

Sandra Oh se dirige vers Netflix. La star de Killing Eve jouera le rôle principal dans The Chair, une dramatique de six épisodes sur la présidence d’un département d’anglais dans une grande université.

Amanda Peet (Togetherness) a co-créé la série et écrit, produit par des cadres et sert de showrunner. Les créateurs de Game of Thrones Dan Benioff (mari de Peete) et D.B. Weiss, le vétéran des Trônes Bernie Caulfield et Oh auront également des titres EP.

Le pilote a été co-écrit par Peet et Annie Julia Wyman. Alors que la série sera la première de Peet en tant qu’écrivain et showrunner, elle a deux pièces à son actif – The Commons of Pensacola, produit par le Manhattan Theatre Club en 2013, et Our Very Own Carlin McCullough, produite au Geffen Playhouse de Los Angeles. en 2018.

Jay Duplass (Transparent) jouera également dans la série d’une demi-heure. Peet et Duplass ont précédemment travaillé ensemble sur HBO’s Togetherness, qui a duré deux saisons de 2015 à 2016.

Oh reste attaché à BBC America / AMC’s Killing Eve, qui a été renouvelé pour une quatrième saison avant sa première saison le 26 avril. Peet peut être vu ensuite devant la caméra dans la saison 2 de Dirty John de USA Network. Elle devrait également commencer à filmer The Gilded Age de HBO.

