Sans aide, l’art du cirque aura plus de mal à recommencer, selon un homme d’affaires de Milan

▲ L’entreprise italienne est sans fonction depuis février. Il compte 35 artistes et 40 animaux.Photo Ap

.

Journal La Jornada

Lundi 27 avril 2020, p. a12

Milan. Le spectacle devait avoir lieu sur la côte ligure dans le nord de l’Italie, mais le coronavirus ne le voulait pas de cette façon. Depuis deux mois, le Circus Millenium est dans un parking de Savone, avec 40 animaux à nourrir.

Le kangourou semble être le même et se trouve toujours dans son enclos, mais les flammes, le dromadaire et les poneys ne tardent pas à sortir la tête de la barrière métallique. L’accord sur la pomme de terre a commencé.

Sur cet immense talus de béton, le Circus Millenium, composé de 35 artistes, en plus de leurs animaux, dont des perroquets, des oies, un buffle aux cornes énormes et un alligator, n’aurait pas dû rester plus de quelques jours.

Avec l’épidémie et la distanciation sociale, l’entreprise a dû interrompre son voyage le 20 février et maintenant elle survit grâce à l’aide d’associations locales et de bénévoles, qui collaborent pour nourrir les animaux.

Ils mangent environ 200 kilos de nourriture par jour, ainsi que des pommes de terre et des carottes. Ils boivent mille litres d’eau par jour, a expliqué Derek Coda Prin, directeur artistique du cirque.

Au milieu des camions, un acrobate teste son numéro de barre verticale. A l’entrée, la collection de la journée s’accumule: sacs de fruits, légumes, pain ou viande collectés auprès des commerçants de la ville.

À ce stade, les animaux sont également devenus un problème, malheureusement. Ce sont nos compagnons de vie, nos amis, nous essayons de les accueillir au mieux, a ajouté Coda Prin, dont la famille est dédiée au monde du cirque depuis cinq générations.

Parmi les organisations qui aident le cirque, il y a, paradoxalement, l’ENPA, une association pour la protection des animaux, qui lutte contre leur exploitation dans les cirques.

Quelle que soit la situation de paralysie actuelle, la direction de l’entreprise s’inquiète de ce qui se passera lorsque les mesures de confinement seront levées, car le cirque est déjà un secteur très affaibli.

Quand tout est fini, quand les spectacles ont rouvert au public, qui sait avec quel regard le public verra nos représentations à cause de l’éloignement social? Je pense que cela aura créé une sycose quelque peu dangereuse pour notre travail, a déclaré Derek Coda Prin.

Nous avons également le droit de recevoir un soutien. Sinon, sans aide concrète, notre activité sera l’une des plus difficiles à reprendre. Nous avons déjà eu des crises avant, maintenant encore plus, a-t-il conclu.

