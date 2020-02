“Sans corps, vous devez penser que vous êtes vivant”

Le 24 janvier 1993, deux apiculteurs ont retrouvé les corps sans vie de trois jeunes. C’étaient Miriam, Toñi et Desiré. Ce fut la fin d’une des recherches les plus célèbres de toute l’Espagne, celle des “filles Alcàsser”. Ce que ces apiculteurs ne savaient pas, ni la police qui est venue sur place ou les proches, c’est que ce n’était qu’une demi-fin, car il y a eu une enquête tachée de faute professionnelle des médias, de sensationnalisme et d’une via cruzis pour tous ceux qui voulaient nommer les criminels qui ont mis fin à la vie des trois filles. Enfin, Miguel Ricart a été condamné le 5 septembre 1997 à 170 ans de prison pour viol, torture et meurtre. Antonio Anglés, qui a été désigné comme le leader de tout et le principal auteur des événements, il ne s’assoit même pas sur le banc de l’accusé: il avait réussi à fuir. Comment il l’a obtenu est un mystère, mais il semble que la réponse se rapproche progressivement. Enfin, le résultat final pourrait être proche.

Et c’est que ce 21 février 2019 la Cour d’Instruction numéro 6 d’Alzira (Valence), le lieu où une diligence pour le crime est toujours ouverte, a rendu un commission rogatoire internationale au Royaume-Uni de demander qu’une déclaration soit Kenneth Farquharson Stevens, le capitaine du navire “City of Plymouth”, cet endroit où Antonio Anglés a été surpris en mars 1993 comme passager clandestin. Mais ce témoignage est du vieux vin dans des outres neuves, et c’est que deux journalistes espagnols, Genar Martí et Jorge Saucedo, ils savaient déjà ce fait. Ce sont les auteurs du livre “Le Fugitiu (Vincle, 2018)“, qui reconstitue les dernières étapes connues du criminel à travers des témoignages et des preuves. En outre, les deux reflétaient ce qui était écrit dans une spéciale de” l’équipe d’enquête “:” Angles: le fugitif “, un programme auquel participer.

Portrait d’Antonio Anglés

“La justice a pris deux ans, mais heureusement, elle a pris la décision”, explique Genar Martí de l’autre côté du téléphone. Saucedo et lui sont ravis de la tournure des événements que l’instruction judiciaire a pris, bien qu’ils s’attendaient vraiment à ce que cela se produise en 2018, l’année au cours de laquelle ils ont eu accès au témoignage de Farquharson. “Nous avons pensé: «Après ce que vous nous avez dit, la justice doit agir“, se souvient le journaliste”, car nous l’avons informé de nombreuses parties impliquées, dont la garde civile elle-même et, vraiment, cela a pris. Mais la décision est la bienvenue. ”

“Angles: la fuite”

Ce que l’on peut voir et entendre dans ce rapport de “ l’équipe d’enquête ” de janvier 2018, c’est le récit de Farquharson sur la façon dont il a trouvé Angles sur son navire, comment il l’a enfermé en pensant qu’il était un simple passager clandestin et comment il s’est ensuite échappé. La clé est, bien sûr, comment quelqu’un sort d’une cabine verrouillée à l’extérieur: avec un complice. Quelqu’un a aidé le fugitif à fuir il y a 27 ans et qui est quelque chose que le capitaine sait. “Il n’y avait aucun moyen que je puisse le dire”, se souvient Marti, tout en soulignant: “Mais nous pensons que la police, disons la justice, ne peut pas refuser”.

Le travail de ces deux journalistes valenciens a ainsi fini par se cristalliser au tournant d’une enquête qui semble ne jamais se terminer. Ce même 2019, deux passants ont trouvé des restes humains dans la fosse à laquelle ressemblaient les trois filles et, presque en même temps que la décision du juge d’interroger Farquharson, des échantillons d’ADN sont envoyés aux parents de Miriam et Désiré pour voir s’ils correspondent à l’ADN extrait des os. “Les deux nouvelles sont positives, car cela cela signifiera que l’affaire ne prescrit pas et que, si Antonio Anglés apparaît un jour, payer“, explique Jorge Saucedo. Et c’est que de nouvelles procédures ouvertes en 2009 ont réussi à prolonger le délai de prescription jusqu’en 2029. Maintenant, avec cela, il y a un aperçu de l’espoir d’ajouter plus d’années.” Si nous avions été avant un autre scénario, Antonio Anglés aurait pu marcher dans nos rues tranquillement », explique le journaliste.

Genar Martí, dans son interview avec Kenneth Farquharson Stevens

Car la possibilité qu’il soit vivant, selon les auteurs de “El Fugitiu”, est beaucoup plus probable que ceux qui pointent vers sa mort. “Tant qu’il n’y aura pas de corps, nous devons penser qu’il est vivant”, note Saucedo, qui condamne tous les canulars qui sont apparus sur cette question: “Le plus gros est qu’Antonio Anglés a été tué et n’a jamais quitté l’Espagne. Avec le témoignage du capitaine, qui est aujourd’hui, on sait qu’il est monté sur ce navire. “Cependant, il regrette:” Ce bulo continuera sur les réseaux sociaux. Ceux qui soutiennent les théories de la recherche continueront, mais au niveau journalistique, nous l’avons démantelé. ”

Bulos et complot

Et c’est que l’affaire Alcàsser fait partie de ces enquêtes qui ne peuvent éviter le mystère et le complot. Ce sera à cause de ce que dit Saucedo, parce que C’est un de ces événements que l’Espagne mène au “sang et au feu”. Ce sera pour tout ce qu’il a apporté: méfiance, peur … Comme ils s’en souviennent. Un tel événement traumatisant n’est jamais oublié. Les plaies ne se ferment pas, mais vous pouvez les aider à arrêter les saignements. C’est pourquoi ces deux journalistes ont décidé de trouver un groupe pour couvrir tant de douleur: cherchez Angles, voyez ce qui lui est arrivé. “Nous nous sommes plongés dans une ligne de recherche peu battue et cela a vraiment une répercussion judiciaire “, dit Martí, qui reconnaît être un peu fatigué de témoignages qui ne contribuent rien ou qui soutiennent des théories infondées.” Au final, ils ne servent que pour vous, qui avez fait un travail rigoureux, avez voyagé, Vous avez parlé aux gens … Que vous avez tout exprimé dans un livre, que vous avez signé avec votre nom et prénom, vous vous retrouvez insulté dans les réseaux qui soutiennent les théories du complot“il regrette.

En effet, aujourd’hui, son travail a donné lieu à une décision judiciaire. Quelle sera la suite? Est-ce vraiment le début de la fin? “Nous ferions mieux d’aller étape par étape et de voir ce qui se passe”, a déclaré El Fugitivo, qui rit quand je lui dis qu’ils peuvent être les précurseurs de l’une des découvertes les plus importantes de l’histoire de l’Espagne. “Mec, ce serait l’enquête sur nos vies”, rigole le journaliste. Saucedo, quant à lui, préfère quitter l’entretien avec style: “Qui vous dit que cela ne s’est pas déjà produit?“.

