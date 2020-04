Sans impuretés! Obtenez une peau belle et saine avec de la charpie de café.

Obtenez d’excellents résultats en utilisant un gommage au café

11 avril 2020

Le café est peut-être la boisson la plus consommée au monde, ce que peu de gens savent, c’est qu’il possède des propriétés antioxydantes bénéfiques pour la santé et la beauté, c’est pourquoi il est pratique d’apprendre à faire un exfoliant à base de ce produit. De plus, il peut être utilisé sur le corps ou le visage sans distinction.

Gommage à base de café

L’exfoliation à base de café est un traitement que vous pouvez faire dans le confort de votre maison, ce type d’exfoliation offre d’excellents résultats et est efficace pour éliminer les cellules mortes.

En plus de ce qui précède, le café permet à votre peau de paraître plus lisse, plus lisse et plus saine. Surtout, il est recommandé de l’utiliser dans les zones de la cheville, du genou et du coude, ce sont les zones qui ont le plus besoin de ce type de traitement de beauté.

Café exfoliant et huiles naturelles

Pour préparer un exfoliant puissant, vous devez placer dans un récipient trois cuillères à soupe de café moulu, puis ajouter une cuillère à soupe de votre huile de choix (noix de coco, olive ou amandes), puis ajouter une cuillère à soupe de sucre, pour finir de mélanger jusqu’à former une pâte uniforme avec tout les ingrédients.

Vous devez appliquer l’exfoliant sur votre corps en faisant des massages circulaires, puis laissez agir pendant quelques minutes, enfin retirez-le avec beaucoup d’eau, et c’est tout, vous pouvez commencer à profiter d’une peau sans impuretés!

